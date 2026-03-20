Tadej Pogacar obsesionado en ganar la Milán-San Remo; Isaac del Toro, su aliado principal

La unión hace la fuerza. Tadej Pogacar (i) e Isaac del Toro tendrán que hacer un gran equipo en la Milán-San Remo para alcanzar el objetivo. (Foto especial)

+ no esconde su obsesión por ganar la Milán-San Remo 2026, uno de los dos Monumentos que le faltan en su palmarés, y en el que ha sido tercero en las dos últimas ediciones. Este sábado intentará por quinta vez conquistar la ‘Classicissima’, apoyado principalmente en Isaac del Toro y el resto del equipo UAE Emirates XRG.

La carrera que se corre este sábado 21 de marzo comprende un total de 298 kilómetros, incluyendo el ya tradicional tramo entre Pavia y la Vía Romana de San Remo.

En la víspera de la carrera, Pogacar, doble campeón del mundo ha dicho. “Prefiero ganar la Milán-San Remo que el récord de seis Tours de Francia. Entre cero y uno, hay una enorme diferencia que entre cuatro y cinco o entre cinco y seis”, en declaraciones recogidas por la organización de la carrera.

Uno de sus grandes rivales en la competencia será Mathieu van der Poel, campeón defensor y quien se impuso en vertiginoso final sobre el italiano Filippo Ganna y Tadej Pogacar el año pasado.

Van der Poel busca sumar su tercer triunfo en el primer monumento de la temporada, tras ganar la carrera en 2023 y 2025.

¿Cuál será la función de Del Toro?

El mexicano Isaac del Toro tendrá un papel fundamental en la carrera de este sábado. Será el hombre que rompa el equilibrio antes del Poggio, que eleve el ritmo en la Cipressa hasta un punto donde la carrera deje de ser controlable y obligue a los rivales, especialmente Mathieu van der Poel, a entrar en un terreno incómodo, para resolverle el mayor problema a Pogacar, la mayor figura del UAE Team..

En la lista de aspirantes a la victoria también se apuntan: Filippo Ganna, Wout Van Aert o una leyenda como Julian Alaphilippe, entre otros, lo que garantiza el mejor espectáculo para una nueva edición de la Milán-San Remo.