Abraham Ancer, T3 en LIV Golf Sudáfrica; DeChambeau, líder indiscutible

Mexicano acecha título. Abraham Ancer está entre los cuatro mejores jugadores en LIV Golf Sudáfrica. (Foto especial)

Abraham Ancer ha ido en ascenso ronda tras ronda en LIV Golf Sudáfrica, este sábado se colocó en el tercer sitio de la clasificación luego de 64 golpes y suma de -18 para compartir posición con Jon Rahm. En la punta Bryson DeChambeau continuó en solitario, ahora con -21 golpes y apunta a segundo título consecutivo.

El mexicano al igual que el español Rahm tienen por delante, además de DeChambeau, al mejor jugador local, el sudafricano Branden Grace que suma -19 golpes. Los cuatro jugadores mencionados firmaron ronda de 64 (-7) y todos están en posición de atacar por el título este domingo en The Club at Steyn City en Midrand, Johannesburgo.

Tercera ronda libre de bogeys

En su recorrido sabatino Ancer no tuvo errores, se apuntó siete birdies, cuatro de ellos entre los hoyos del 4 al 7, el resto fueron en el 10, 11 y 16. El mexicano es el mejor representante del equipo Torque GC, el segundo es su connacional Carlos Ortiz, quien con ronda de 65 golpes se mantuvo en el T8 y está a cinco golpes de distancia del líder DeChambeau.

El chileno Joaquín Niemann, capitán del Torque entregó ronda de 67 y descendió del T8 al T12, mientras el colombiano Sebastián Muñoz con un 66 también tuvo un descenso y cayó al T30 con suma de -10 golpes.

Equipo Torque GC baja el segundo sitio

El resultado de los cuatro jugadores latinos trajo como consecuencia que perdieran el liderato por equipos, ahora empatan al segundo sitio con los Fireballs GC del capitán Sergio García al sumar -58 golpes. El líder ahora es Souther Guards con -60 impactos.

Abraham Ancer, líder en precisión de drive esta semana, ha mejorado su puntuación en un golpe por ronda. Buscará su segundo título individual en su carrera en LIV Golf, además de intentar que Torque GC arruine la fiesta local en la clasificación por equipos.

“Solo necesitamos mantenernos concentrados, seguir haciendo lo mismo, conseguir buenos resultados, embocar algunos putts y, con suerte, estaremos en una buena posición”, dijo Ancer

LIV Golf Sudáfrica. Jon Rahm no descarta atacar el domingo por el título. (Foto especial)

Rahm habla de lo blando del campo

Jon Rahm que también está en posición de arrebatar el título a sus contendientes sabe que tendrá que hacer muchos birdies el domingo. El capitán del Legión XIII solo ha cometido un bogey en 54 hoyos.