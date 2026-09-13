Chivas vs Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Apertura 2026

Partido Chivas vs Pumas hoy domingo 13 de septiembre 2026 Foto: La Crónica

La Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tiene un duelo que promete emociones en el Estadio Akron. Este domingo 13 de septiembre, las Chivas de Guadalajara reciben a los Pumas de la UNAM en un encuentro que llega con el Rebaño Sagrado peleando por los primeros lugares y los universitarios en busca de mayor regularidad.

¿A qué hora y en dónde juegan Chivas vs Pumas?

El partido se disputará en la cancha del Estadio Akron, casa del Guadalajara. La cita corresponde a este domingo 13 de septiembre y el inicio está previsto a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿en qué canal pasan el partido Chivas vs Pumas?

El duelo entre Chivas vs Pumas podrá seguirse en vivo a través de Amazon Prime (requiere suscripción).

Alineaciones probables Chivas vs Pumas

Alineaciones de Chivas

Raúl Rangel

Diego Campillo

Luis Romo

José Castillo

Richard Ledezma

Hugo Camberos

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Santiago Sandoval

Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

Alineaciones de Pumas

Keylor Navas

Rodrigo López

Nathan Silva

Rubén Duarte

Ángel Azuaje

Adalberto Carrasquilla

Pedro Vite

Alan Medina

Uriel Antuna

Robert Morales

Juninho Vieira

DT: Esteban Solari

Previa del Partido: cómo llegan ambos equipos

Chivas busca acercarse al liderato

El Guadalajara atraviesa un momento positivo en el Apertura 2026. De acuerdo con TV Azteca, el conjunto rojiblanco suma 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota, y se encuentra entre los tres mejores equipos del campeonato.

La jornada anterior dejó una señal alentadora: Chivas derrotó 0-3 al Atlético de San Luis como visitante. Ese resultado extendió a seis partidos su racha sin perder en la Liga MX, una dinámica que explica por qué el equipo llega como uno de los protagonistas de la competencia.

Pumas intenta recuperar la regularidad

El panorama de Pumas es distinto. TUDN coloca al conjunto universitario en el duodécimo lugar de la clasificación, con ocho unidades, mientras que TV Azteca reporta un balance de tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Las publicaciones señalan una diferencia en la cifra de puntos, por lo que es preferible utilizar la posición y el registro de resultados de manera separada.

La victoria 3-1 ante León significó un respiro para los auriazules, que rompieron una racha de seis encuentros sin ganar en todas las competiciones. El resultado puede representar un impulso para el equipo, aunque todavía queda pendiente demostrar que puede sostener esa mejoría en un partido de visitante.