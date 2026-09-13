Chivas vs Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Apertura 2026

La Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tiene un duelo que promete emociones en el Estadio Akron. Este domingo 13 de septiembre, las Chivas de Guadalajara reciben a los Pumas de la UNAM en un encuentro que llega con el Rebaño Sagrado peleando por los primeros lugares y los universitarios en busca de mayor regularidad.
¿A qué hora y en dónde juegan Chivas vs Pumas?
El partido se disputará en la cancha del Estadio Akron, casa del Guadalajara. La cita corresponde a este domingo 13 de septiembre y el inicio está previsto a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
Transmisión en vivo: ¿en qué canal pasan el partido Chivas vs Pumas?
El duelo entre Chivas vs Pumas podrá seguirse en vivo a través de Amazon Prime (requiere suscripción).
Alineaciones probables Chivas vs Pumas
Alineaciones de Chivas
- Raúl Rangel
- Diego Campillo
- Luis Romo
- José Castillo
- Richard Ledezma
- Hugo Camberos
- Omar Govea
- Fernando González
- Roberto Alvarado
- Santiago Sandoval
- Ricardo Marín
- DT: Gabriel Milito
Alineaciones de Pumas
- Keylor Navas
- Rodrigo López
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Ángel Azuaje
- Adalberto Carrasquilla
- Pedro Vite
- Alan Medina
- Uriel Antuna
- Robert Morales
- Juninho Vieira
- DT: Esteban Solari
Previa del Partido: cómo llegan ambos equipos
Chivas busca acercarse al liderato
El Guadalajara atraviesa un momento positivo en el Apertura 2026. De acuerdo con TV Azteca, el conjunto rojiblanco suma 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota, y se encuentra entre los tres mejores equipos del campeonato.
La jornada anterior dejó una señal alentadora: Chivas derrotó 0-3 al Atlético de San Luis como visitante. Ese resultado extendió a seis partidos su racha sin perder en la Liga MX, una dinámica que explica por qué el equipo llega como uno de los protagonistas de la competencia.
Pumas intenta recuperar la regularidad
El panorama de Pumas es distinto. TUDN coloca al conjunto universitario en el duodécimo lugar de la clasificación, con ocho unidades, mientras que TV Azteca reporta un balance de tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Las publicaciones señalan una diferencia en la cifra de puntos, por lo que es preferible utilizar la posición y el registro de resultados de manera separada.
La victoria 3-1 ante León significó un respiro para los auriazules, que rompieron una racha de seis encuentros sin ganar en todas las competiciones. El resultado puede representar un impulso para el equipo, aunque todavía queda pendiente demostrar que puede sostener esa mejoría en un partido de visitante.