¡Álvaro Ortiz conquista Tennessee!

CAMPEÓN Ortiz fue líder de punta a punta. (Foto especial).

Una victoria de categoría PGA

El golf mexicano volvió a levantar la mano en el escenario internacional gracias a la brillante actuación del tapatío Álvaro Ortiz, quien entregó una de las mejores exhibiciones de su carrera para quedarse con el título en el Vanderbilt Legends Club de Franklin, Tennessee, sede del Simmons Bank Open for the Snedeker Foundation, torneo correspondiente a las Finales del Korn Ferry Tour.

Ortiz completó las cuatro rondas con tarjetas de 65, 61, 65 y 63 golpes, para un extraordinario total de 254 impactos (-26), cifra que reflejó el nivel de golf que mostró durante toda la semana. Su segunda ronda de 61 golpes marcó el rumbo de una actuación memorable y sentó las bases para un cierre contundente.

UN DOMINGO DE CAMPEÓN

La jornada final comenzó con un emocionante duelo frente al escocés Sandy Scott, con ambos empatados en la cima de la clasificación. Sin embargo, cuando llegó el momento de definir al campeón, el mexicano sacó su mejor versión y firmó una espectacular ronda de 63 golpes (-7) para despegarse definitivamente de sus rivales. Scott cerró con 67 para terminar segundo con-22, mientras que Hayden Springer y Lanto Griffin compartieron la tercera posición con-21.

La victoria representa un paso gigantesco para el jugador jalisciense en su camino hacia la máxima categoría del golf mundial. Más allá del trofeo, Ortiz demostró una madurez competitiva sobresaliente, un temple inquebrantable bajo presión y una consistencia propia de los grandes campeones.

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EL ORGULLO MEXICANO SIGUE CRECIENDO

Álvaro Ortiz no solamente ganó un torneo; envió un mensaje contundente al golf internacional. Su desempeño en Tennessee confirma que México cuenta con un talento capaz de competir y triunfar frente a algunos de los mejores jugadores del circuito de desarrollo de la PGA TOUR.

Con una semana prácticamente perfecta y una victoria construida a base de precisión, confianza y carácter, el tapatío escribió una de las páginas más brillantes del golf mexicano reciente y reforzó su candidatura para llegar al PGA TOUR por la puerta grande.