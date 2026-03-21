Gaby López, entre las tres mejores para la ronda final de la Fortinet Founders Cup

LPGA Tour en California. Gaby López aún está en la pelea por el título en la Fortinet Founders Cup. (Foto especial)

Gaby López no bajó la guardia de cara a la última ronda de la Fortinet Founders Cup al firmar recorrido de 68, pero Hyo Joo Kim apretó aún más el acelerador hacia el título con un 66, y con suma de 199 impactos (-17) la sudcoreana aparenta no tener rival que le alcance este domingo.

La mexicana, que aspira a su primer campeonato de la temporada y el cuarto de su carrera en el LPGA Tour, suma 205 (-11) para la tercera posición que comparte con la china Ruixin Liu. Ambas están a seis golpes de distancia de Kim.

En el segundo sitio de la tabla se localiza la estadounidense Nelly Korda con suma de -12, una de las favoritas para sorprender a Hyo Joo Kim, líder desde el jueves.

Jeeno Thitikul, la número uno del mundo, no tuvo un buen sábado y con ronda de 69, bajó al quinto sitio compartido del torneo con -9.

La tailandesa que ganó esta temporada en su país necesita tener muchos birdies el domingo para meterse en la pelea por el campeonato del torneo que se juega en Menlo Park, California.