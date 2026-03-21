Guadalajara se afianza en la cima del Clausura 2026

Liga MX: Monterrey - Guadalajara Armando González (c) de Guadalajara controla el balón este sábado, en partido de la Liga MX entre Monterrey y Guadalajara en el estadio BBVA. (Miguel Sierra/EFE)

El Guadalajara sacó la victoria en casa del Monterrey por 3-2 en un partido que parecía resuelto, pero que terminó con tensión hasta el último segundo. El triunfo permite al conjunto rojiblanco afianzarse en la cima del Clausura 2026 en la jornada 12.

El Rebaño mostró desde el inicio mayor claridad al frente y tomó el control del encuentro. La ventaja llegó al minuto 18, cuando Armando “La Hormiga” González definió dentro del área tras una asistencia precisa de Ángel Sepúlveda.

El equipo visitante mantuvo el ritmo durante la primera mitad, limitando las oportunidades de Monterrey y manejando el partido con inteligencia.

Para el complemento, Guadalajara amplió rápidamente la diferencia. José Castillo anotó al 46´, y posteriormente Bryan González firmó un golazo desde fuera del área al 55´, colocando el 0-3 que parecía definitivo.

Reacción del Monterrey

Cuando todo indicaba una victoria cómoda, Monterrey despertó en los minutos finales. Uros Djurdjevic descontó al 88´, encendiendo las alarmas en el cuadro tapatío.

En el tiempo agregado, Ricardo Chávez marcó el 2-3 al 93´, acercando peligrosamente a los locales y provocando un cierre lleno de nerviosismo para Chivas, que se vio obligado a replegarse.

Un cierre dramático llegó al 98´, cuando Djurdjevic tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, pero su disparo fue detenido, sellando así el triunfo rojiblanco.

Con este resultado, Guadalajara suma tres puntos clave y confirma su poder ofensivo, aunque deja dudas en el manejo de los cierres.

Los Rayados reaccionaron tarde en un duelo que terminó siendo mucho más cerrado de lo esperado.