¿Quién es Armando León? Perfil del delantero que convocó Rafa Márquez a la Selección Mexicana

Armando León fue convocado por Rafa Márquez. El atacante de 26 años pasó por Pachuca, León y el futbol de Andorra antes de consolidarse en Croacia. (Cuartoscuro y Redes Sociales)

La Selección Mexicana presentó este jueves 5 de noviembre una de las principales sorpresas de la convocatoria de Rafael Márquez: Armando León Reséndez, delantero de 26 años que actualmente juega en el NK Osijek de Croacia.

El atacante originario de Ensenada, Baja California, recibió su primer llamado al combinado nacional mayor para disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica, programados para el 14 y 17 de noviembre.

¿Quién es Armando León y cuál ha sido su trayectoria profesional?

Armando León Reséndez nació el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California. Tiene 26 años, mide 1.89 metros y se desempeña principalmente como delantero centro. Su formación futbolística comenzó en las fuerzas básicas del Pachuca, institución en la que desarrolló sus primeras habilidades antes de incorporarse al Club León.

Con los Esmeraldas debutó en la Primera División el 8 de marzo de 2020, durante un encuentro frente a FC Juárez. En aquel partido consiguió marcar su primer gol en la Liga MX. Aunque formó parte del plantel que conquistó el título del Guardianes 2020, la competencia interna limitó sus oportunidades para establecerse como titular.

Posteriormente, el delantero buscó continuidad en la Liga de Expansión MX, donde pasó por Alebrijes de Oaxaca. Su trayectoria dio un giro en 2024, cuando decidió emigrar al futbol de Andorra, una liga poco habitual como destino para los jugadores mexicanos.

Los principales equipos de su carrera son:

Pachuca: formación en categorías inferiores.

formación en categorías inferiores. Club León: debut profesional en la Liga MX y participación en el plantel campeón del Guardianes 2020.

debut profesional en la Liga MX y participación en el plantel campeón del Guardianes 2020. Alebrijes de Oaxaca: experiencia en la Liga de Expansión MX.

experiencia en la Liga de Expansión MX. FC Ranger’s de Andorra: inicio de su trayectoria en el futbol europeo.

inicio de su trayectoria en el futbol europeo. FC Santa Coloma: participación en competencias locales y eliminatorias europeas.

participación en competencias locales y eliminatorias europeas. NK Osijek de Croacia: club al que llegó en 2026 y donde se consolidó como delantero titular.

Durante su paso por el FC Santa Coloma, León también participó en encuentros clasificatorios de la UEFA Conference League, donde consiguió anotar frente al Borac Banja Luka. Su rendimiento le permitió recibir una oportunidad con el NK Osijek durante el verano de 2026. Después de participar en la pretemporada, el conjunto croata concretó su incorporación.

¿Cuántos goles lleva Armando León en Croacia y cómo juega?

Armando León se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos con mayor continuidad en el futbol europeo durante la temporada 2026-2027. De acuerdo con el registro oficial del NK Osijek, hasta el 5 de noviembre de 2026 acumula las siguientes estadísticas:

Partidos disputados: 13.

13. Encuentros como titular: 11.

11. Minutos jugados: 1,032.

1,032. Goles anotados: 5.

5. Partidos de liga: 12.

12. Partidos de copa: 1.

1. Tarjetas amarillas: 4.

4. Expulsiones: ninguna.

Sus cinco anotaciones corresponden al campeonato de Primera División de Croacia, donde ha conseguido establecerse como una de las principales referencias ofensivas de su equipo. En cuanto a sus características, León destaca por su fortaleza física, presencia dentro del área y capacidad para disputar balones aéreos.

Su estatura de 1.89 metros le permite competir con los defensores centrales y ofrecer una alternativa para recibir centros y finalizar jugadas. También se distingue por su capacidad para encontrar espacios cerca de la portería y rematar con pocos contactos.

¿Por qué Rafa Márquez convocó a Armando León a la Selección Mexicana?

La convocatoria de Armando León se produce en un momento en el que la Selección Mexicana necesita alternativas para afrontar sus compromisos oficiales. La lesión de Raúl Jiménez, quien permanece fuera de actividad, abrió la posibilidad de incorporar a un delantero con características diferentes a las de otros atacantes habituales del combinado nacional.

Ante ese escenario, Rafael Márquez decidió incluir al futbolista del NK Osijek en la lista para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Su incorporación también responde al rendimiento que ha mostrado durante sus primeros meses en Croacia, donde consiguió ganarse un lugar en el once titular.

Partido de ida: sábado 14 de noviembre de 2026, como visitante.

sábado 14 de noviembre de 2026, como visitante. Partido de vuelta: martes 17 de noviembre de 2026, en Monterrey.

La serie definirá a uno de los clasificados a las semifinales de la Concacaf Nations League.