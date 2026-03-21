¡Histórico! Erick Portillo gana medalla de plata en el Mundial de Atletismo Bajo Techo

Mexicano de éxito. Erikc Portillo celebra su medalla de plata en salto alto en el Mundial de Atletismo Bajo Techo Kujawy Pomorze 2026. (Foto especial)

El mexicano Erick Portillo se convirtió en subcampeón mundial en salto de altura en el Campeonato Mundial de Atletismo BajoTecho Kujawy Pomorze 2026 que se realiza en Polonia, luego de librar la varilla una altura de 2.30 metros.

Su mejor marca personal

El mexicano que llegó al mundial con una marca de 2.26 metros y dijo que estaba trabajando para los 2.30 y consiguió su objetivo este sábado 21 de marzo, que ahora es su mejor marca personal y nuevo récord mexicano de la especialidad en pruebas bajo techo.

Olet Doroshchuk también alcanzó un impulso de 2.30 metros, pero se llevó la medalla de oro al conseguirlo en su primer intento. Mientras Portillo hizo 2.17 y 2.22 en sus primeros intentos, que solo superaron seis atletas.

Hubo otro intento de mejorar

En su última oportunidad el chihuahuense de 25 años pidió la varilla a 2.30 y la rebasó sin problema. Tanto él como Doroshchuck intentaron el 2.33 metros sin éxito.

La medalla de bronce la compartieron el jamaiquino Raymond Richards y el sudcoreano Sanghyeog Wood con 2.26 metros. Wood fue medalla de bronce en las citas mundiales de Oregón 2022 y Tokio 2025.

Tercer mexicano en un podio bajo techo

Portillo se convirtió en el tercer atleta mexicano en conquistar una medalla en un Mundial de Atletismo Bajo Techo. Antes lo hicieron Alejandro Cárdenas, medalla de bronce en los 400 metros en la cita de Maebashi 1999 y el andarín Ernesto Canto en los 5 mil metros de marcha en Indianápolis 1987.