Pumas CU ruge en Querétaro y se mantiene como el único invicto de la Intermedia

DEFENSA. La defensiva de los auriazules no dejó pasar nada. (FOTO. Martín Díaz).

Una defensiva dominante y una ofensiva eficaz fueron la fórmula perfecta para que Pumas CU se impusiera 24-0 a los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro, en duelo correspondiente a la Semana 3 de la categoría Intermedia de ONEFA, disputado en el Olimpo Naranja. El resultado confirmó a los auriazules como el equipo más sólido del certamen.

El conjunto de Ciudad Universitaria no solo consiguió su tercera victoria consecutiva, sino que además se mantiene como el único equipo invicto en toda la categoría, un logro que cobra mayor relevancia conforme avanza la temporada.

Liderato sólido en la conferencia Jacinto Licea

Con este triunfo y tras la derrota de Auténticos Tigres ante Anáhuac México Norte, Pumas CU se quedó en solitario con el liderato de la conferencia Jacinto Licea, con marca perfecta de 3-0. Ningún otro equipo de su sector ha logrado mantenerse sin descalabros.

Más aún, al considerar que todos los conjuntos de la conferencia Mario Borges ya han perdido al menos un partido —ya sea en duelos internos o interconferencias—, los auriazules se consolidan como el único invicto de toda la Intermedia ONEFA en la presente campaña.

Explosión ofensiva tras un inicio cerrado

El encuentro comenzó con un intenso duelo defensivo. Durante el primer cuarto, ambas escuadras se neutralizaron y el marcador se mantuvo en cero, reflejo del orden táctico y la intensidad en el emparrillado.

Fue en el segundo periodo cuando Pumas CU rompió el equilibrio. El mariscal de campo Alejandro Gasca González conectó un pase largo con Javier Vivas Rodríguez, quien ingresó a la zona de anotación. El punto extra de Santiago García Rivera colocó el 0-7 a favor de los visitantes.

Gasca comanda el ataque y la ventaja crece

Para el tercer cuarto, los felinos del Pedregal volvieron a golpear. De nueva cuenta, Alejandro Gasca González lanzó profundo y encontró en las diagonales al receptor Ollín Núñez Solano, ampliando la ventaja. Con el extra efectivo de Santiago García, el marcador se movió a 0-14.

La defensiva universitaria mantuvo la presión constante sobre el ataque queretano, impidiendo cualquier intento de reacción y consolidando el dominio auriazul en todas las líneas.

Sentencia final y blanqueada consumada

En el último cuarto, Pumas CU selló el triunfo con una jugada reversible que Javier Vivas Rodríguez llevó por tierra hasta la zona prometida, para el 0-21, nuevamente con el punto extra de García Rivera.

Ya en los minutos finales, el propio Santiago García Rivera puso cifras definitivas con un gol de campo de 27 yardas, decretando la blanqueada 24-0 y confirmando una de las actuaciones más completas del equipo en la temporada.

La voz del vestidor: unidad y ambición

Al término del encuentro, Luis Antonio Schrader Rodríguez, corredor de Pumas CU y alumno de la Facultad de Ingeniería, destacó el valor del triunfo y del invicto auriazul.

“No dejamos de trabajar, de creer, y se dio el resultado. Es una victoria importante; le doy mucho valor al invicto. Veo al equipo unido y fuerte. Vamos juego a juego, el cierre será duro y queremos cerrar bien la temporada”, señaló.

Una defensiva con hambre de más

La unidad defensiva volvió a ser protagonista al mantener el cero por segunda ocasión en la temporada, tras hacerlo también en la Semana 1 ante Lagartos de Puebla. Para Rodrigo Villegas Delgado, linebacker del equipo y alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el margen de crecimiento sigue presente.

“La defensiva siempre estuvo presente y dimos la cara por la UNAM. Este triunfo es un escalón más rumbo al objetivo común. Todos tenemos los ojos puestos en el campeonato”, afirmó Villegas Delgado.

Agenda auriazul rumbo a la Semana 4

Tras tres semanas de competencia, Pumas de Ciudad Universitaria presume marca de tres victorias sin derrota y se prepara para un duelo clave. El próximo sábado 28 de marzo, a las 12:00 horas, recibirá a Auténticos Tigres de la UANL en el Estadio Roberto “Tapatío” Méndez, como parte de la Semana 4.

Por su parte, Pumas Acatlán enfrentará a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara este domingo 22 de marzo a las 11:00 horas, en el estadio del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).