Pumas se adueña del Clásico Capitalino en una noche épica en CU

VICTORIA. Jugadores de Pumas celebran el gol de penal que anotó Robert Morales este sábado, durante el partido de la Liga MX entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

La noche del sábado fue pletórica en el Estadio Olímpico Universitario. Gradas llenas, ambiente eléctrico y un escenario digno del Clásico Capitalino, donde Pumas UNAM y América protagonizaron un duelo cerrado, intenso y disputado con dientes apretados, que terminó inclinándose del lado auriazul en el último instante.

Durante más de 90 minutos, el partido se jugó con el dramatismo propio de los grandes clásicos. La pelota se peleó con fiereza en cada sector del campo, las defensas se impusieron y las emociones parecían contenerse… hasta que el destino decidió romper el equilibrio en tiempo agregado.

Un primer tiempo táctico y sin concesiones

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron respeto mutuo. Pumas apostó por el orden y la intensidad en medio campo, mientras que América intentó asumir la iniciativa con posesión, aunque sin profundidad suficiente para romper el cerrojo universitario.

Las oportunidades claras fueron escasas en la primera mitad. El partido se trabó en la zona medular, con constantes duelos individuales y pocas libertades para los hombres ofensivos. Así, el 0-0 se mantuvo intacto al llegar el descanso, reflejo fiel de lo que ocurría en la cancha.

Movimientos en el tablero y un cierre dramático

Para el complemento, ambos técnicos comenzaron a mover sus piezas. Pumas buscó frescura con los ingresos de Uriel Antuna y Jordán Carrillo, mientras que América respondió con una triple modificación que incluyó a Jonathan dos Santos, Raúl Zúñiga y más tarde Alexis Gutiérrez y Thiago Espinosa, en un intento por cambiar el rumbo del encuentro.

El duelo ganó intensidad conforme avanzaron los minutos. América adelantó líneas, Pumas resistió con orden y la tensión creció en cada balón dividido. Cuando todo parecía encaminarse a un empate sin goles, el partido encontró su punto de quiebre en el tiempo agregado.

El penal que encendió Ciudad Universitaria

Al 90+5’, el silbante señaló penalti a favor de Pumas, una decisión que encendió las emociones dentro y fuera del campo. El encargado de ejecutar fue Robert Morales, quien asumió la responsabilidad en el momento más pesado del encuentro.

Con temple y sangre fría, Morales impactó el balón con la pierna derecha y lo envió al centro de la portería, venciendo al guardameta americanista y provocando el estallido total en las tribunas. El 1-0 desató una celebración ensordecedora en CU.

Resistencia final y triunfo auriazul

Todavía hubo tiempo para algunos ajustes, incluido el ingreso de Tony Leone por Robert Morales, ya en el 90+6’, mientras América intentaba un último empuje desesperado.

Sin embargo, Pumas supo aguantar hasta el 90+10’, cuando el silbatazo final selló una victoria agónica, pero merecida, que quedará grabada en la memoria de su afición. En una noche mágica, los universitarios se quedaron con el Clásico Capitalino, reafirmando que en Ciudad Universitaria, la garra y el corazón también juegan.