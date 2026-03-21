Sultanes es campeón de la LMS

FINAL FELIZ. . (Manlio Contreras)

Sultanes de Monterrey dio una cátedra de softbol y se coronó monarca de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) al vencer a Diablos Rojos del México 12-1, en el cuarto juego de la Serie de la Reina (3-1), en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México.

Monterrey aprovechó las malas decisiones del manejo de las locales, equipo que experimentó en el juego final con un line up nuevo, además de poner en el círculo de lanzamientos a Carley Hoover, quien no tuvo salidas contundentes en casa.

Así, las visitantes fueron agresivas desde la primera entrada, cuando marcaron la de la quiniela con su primera en el orden, Morgan Howe, quien conectó un cuadrangular por todo el jardín izquierdo, presagiando el espectáculo por venir.

OFENSIVA REGIA

Pero el ataque de las Sultanes continuó en la segunda entrada, con dos carreras más, en los spikes de Soclaine Van Gurp y Yanina Treviño, luego de un error de Hoover, quien atacó mal un toque de sacrificio y su tiro a primera fue desviado, permitiendo las anotaciones.

Con tres carreras en contra, vino el cambio de lanzadora y Hoover abandonó el terreno, para la llegada de la lesionada Yilian Tornés.

La lanzadora Katerina Kindermannova, quien calló los bates escarlatas el viernes, estuvo de nueva cuenta en el círculo central y volvió a frenar el ataque de las Diablos en las primeras entradas.

La ofensiva continuó en la tercera, con dos más por parte de Monterrey, con Van Gurp y Treviño de nueva cuenta, quienes se embasaron por bolas y golpe y fueron impulsadas por doble de Nalleli López.

Y como si se tratara de una calca, Monterrey tuvo dos carreras más en la cuarta, con Howe (quien bateó triple) y Baylee Klinger (doble), quienes anotaron tras error de la jardinera derecha Byanka Durán, quien mandó un tiro desviado a tercera.

JONRÓN SOLITARIO

La estadounidense Jazmyn Jackson mostró garra y fue la única escarlata en pisar el home, luego de un cuadrangular solitario en la quinta, por el jardín izquierdo, para evitar la blanqueada, 7-1.

La respuesta de Sultanes fue inmediata, y en la apertura de la sexta anotaron tres carreras más, gracias a un espectacular vuelacercas de Klinger, por el jardín central, para impulsar a Howe y Alexandra Piña, para el 10-1.

CONTINUÓ LA FIESTA

Como si no fuera suficiente daño, Sultanes empujó dos carreras más, con las peligrosas Van Gurp y Treviño (12-1), para sacar del círculo de lanzamientos a la cubana Tornés, y obligar que Denisse Fuenmayor metiera a la chequia Veronika Pecková.

Monterrey mandó a Payton Gottshall al círculo central para dar cerrojazo a la gran labor de Katerina Kindermannova, quien lanzó 5 entradas 2/3, para llevarse la importante victoria que le da a Sultanes su primer título en la Liga Mexicana de Softbol.

La hazaña de Monterrey cobra mayor relevancia luego de que eran el peor equipo de la LMS, con un récord de 4-11, pero lograron recuperarse para entrar a playoffs y vencer a las favoritas hasta conquistar la corona en cuatro juegos.

Finalmente, la prensa especializada nombró a la pelotera Baylee Klingler como MVP

C / H / E

Monterrey 1 2 2 2 0 5 0 12 / 12 / 0

México 0 0 0 0 1 0 0 1 / 7 / 3