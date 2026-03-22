Pachuca vs Toluca HOY: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Partido Pachuca vs Toluca Jornada 12 Liga MX Fotoarte: La Crónica

En un Clausura 2026 cada vez más competitivo, el duelo entre Pachuca y Toluca en la Jornada 12 no es uno más en el calendario. Es, en muchos sentidos, un termómetro para medir aspiraciones reales.

Con dos equipos que han mostrado argumentos para pelear en la parte alta de la tabla, el enfrentamiento en el Estadio Hidalgo pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿quién está listo para competir por el campeonato y quién sigue siendo una promesa?

¿Cuándo y dónde es el partido Pachuca vs Toluca?

Este emocionante encuentro se llevará a cabo este domingo 22 de marzo en el estadio Hidalgo, en Pachuca, en punto de las 17:00 horas tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido Pachuca vs Toluca?

Si no te quieres perder nui un solo minuto de este encuentro, puedes seguir el partido a través de Fox One.

¿Cómo llegan Pachuca y Toluca previo al partido?

Pachuca

Pachuca ha sido uno de los equipos más consistentes del torneo. Con una base sólida y una propuesta ofensiva clara, los Tuzos han logrado mantenerse como protagonistas en varias jornadas.

En la Jornada 11, el equipo hidalguense volvió a mostrar su capacidad para competir, destacando por su orden táctico y su dinamismo en ataque. Aunque no ha sido perfecto, sí ha sido constante, y eso en este torneo vale oro.

Toluca

Toluca, por su parte, llega con reflectores encima, especialmente por figuras como Alexis Vega, quien ha sido determinante en el ataque escarlata.

En la Jornada 11, los Diablos Rojos mostraron momentos de gran futbol ofensivo, pero también ciertas dudas defensivas que podrían ser explotadas por un rival como Pachuca.

Posibles alineaciones

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensa: Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Andrés Micolta, Luis Chávez

Mediocampo: Erick Sánchez, Nelson Deossa, Víctor Guzmán

Delantera: Oussama Idrissi, Salomón Rondón, Illian Hernández

Toluca