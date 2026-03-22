Santos vs Puebla HOY: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Partido Santos vs Puebla hoy 22 de marzo 2026 Fotoarte: La Crónica

— En medio de un torneo que comienza a tomar forma, el choque entre Santos Laguna y Puebla en la Jornada 12 del Clausura 2026 podría parecer discreto… pero está lejos de serlo. Ambos equipos llegan con urgencias distintas, pero con la misma necesidad: sumar puntos que los mantengan con vida en la pelea por el Play-In.

El Estadio Corona será el escenario de un enfrentamiento donde no solo está en juego el orgullo, sino también el futuro inmediato de dos clubes que han tenido un torneo irregular.

¿Cuándo y dónde es el partido Santos vs Puebla?

Este encuentro tendrá lugar en el estadio TSM Corona este domingo 22 de marzo en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido Santos vs Puebla?

El encuentro podrá seguirse a través de los siguientes plataformas de streaming:

ESPN

Disney+

ViX

Canal 5

¿Cómo llegan Santos y Puebla previo al partido?

Santos

Santos no ha logrado consolidar un estilo sólido en el torneo. A lo largo de las primeras 11 jornadas, el equipo ha mostrado irregularidad tanto en defensa como en ataque, lo que se ha reflejado en resultados inconsistentes.

En su último compromiso de la Jornada 11, los laguneros dejaron dudas en funcionamiento, evidenciando problemas en la generación ofensiva y desconcentraciones en momentos clave.

Domingo de fútbol en el Estadio Corona. 🇳🇬🏟️

¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬, 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨𝐬! ⚔️💪#PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/FDqfkg0FrZ — Club Santos (@ClubSantos) March 22, 2026

Puebla

Puebla tampoco vive su mejor momento. El equipo ha batallado para encontrar regularidad y su posición en la tabla refleja una campaña complicada.

En la Jornada 11, los poblanos volvieron a mostrar fragilidad, especialmente en defensa, lo que les ha costado puntos importantes a lo largo del torneo.

Nunca dejaré de alentarte 📢, en las buenas y en las malas siempre con la banda Enfranjada. 🔥🔵



A dejarlo todo en la cancha mañana, que nosotros apoyaremos a la distancia 💪🏻 ¡VAMOS PUEBLA! 📢😎#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/R6NOhfyXln — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) March 22, 2026

Posibles alineaciones

Santos Laguna

Portero: Carlos Acevedo

Defensa: Ismael Govea, Dória, Félix Torres, Omar Campos

Mediocampo: Alan Cervantes, Pedro Aquino, Juan Brunetta

Delantera: Harold Preciado, Emerson Rodríguez, Santiago Muñoz

Puebla