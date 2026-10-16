¿Dónde ver en vivo Tijuana vs Puebla? Horario y transmisión del partido de la Liga MX (Chris Noyola/Mireya Novo)

Para cerrar el primer día de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026-27 de la Liga MX, Xolos recibirá en casa al equipo de Puebla este viernes 16 de octubre. Igualmente, se llevará a cabo el partido entre Atlante y Pumas en el Estadio Banorte.

Tanto Tijuana como Club Puebla llegan al encuentro con un empate en la jornada anterior.

Horario del partido Tijuana vs. Puebla

El encuentro está programado para las 21:00 horas de este viernes 16 de octubre en el Estadio Caliente, casa de Xolos ubicado en Tijuana, Baja California.

La última vez que Tijuana ganó en casa fue durante la Jornada 6, donde vencieron a los Pumas de Ciudad Universitaria con un marcador 2-0.

¿Dónde estará disponible el partido?

La manera de ver el partido en vivo entre Xolos y Pachuca será mediante el canal de televisión por cable FOX y en la plataforma de FOX One; también estará disponible en Caliente MX Live Streaming, el único requisito es realizar una apuesta mínima de $10 pesos del partido que desees ver.

FOX One tiene un costo de suscripción mensual de $225 pesos y anual de $1,399 pesos; igualmente, puedes adquirirse como servicio adicional por $175 pesos mensuales en caso de tener una suscripción vigente de Amazon Prime Video.

¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

Xolos se posiciona un lugar arriba de Puebla en la tabla de posiciones de la liga con 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas con 15 puntos totales lo que los deja en el puesta 8; su máximo goleador es el mediocampista mexicano, Gilberto Mora, con 5 goles y 1 anotación en 8 partidos jugados.

Puebla también cuenta con 15 puntos en la tabla de posiciones de la Liga MX, no obstante, ellos tiene una diferencia de goles de -1 a su favor, lo que los deja un puesto más abajo que Xolos; tienen 4 encuentro ganados, 3 empatados y 4 perdidos. El atacante mexicano, Eduardo Mustre, encabeza la lista de goleo del club con 3 anotaciones en 7 partidos.

Asimismo, Tijuana tiene un encuentro pendiente ante las Águilas del América debido a la Leagues Cup 2026, el partido que inicialmente era de la Jornada 7 fue reprogramado al miércoles 28 de octubre y se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 horas.

Próximo calendario de Xolos y Puebla

Para la jornada doble de la próxima semana Xolos visitará al Club Toluca en el Estadio Nemesio Diez el miércoles 21, posteriormente el domingo 25 de octubre recibirá en casa Santos.

Mientras que Puebla jugará en casa contra Rayados de Monterrey el miércoles 21 y viajará a Jalisco para enfrentarse al Atlas en el Estadio Jalisco el domingo 25 de octubre.