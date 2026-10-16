Liga MX Femenil: partidos, horarios y dónde ver la jornada 11 (@pumasmxfemenil/@atletidesanluisfem/@fcjuarezfemenil)

Tras la pausa de la Fecha FIFA, la Liga MX Femenil retomará sus actividades de la Jornada 11 con 8 partidos planeados entre los 18 clubes de la Liga del sábado 17 al martes 20 de octubre.

Las Rayadas de Monterrey encabezan la la tabla del Torneo Apertura 2026-27 con 27 puntos totales; asimismo, la máxima goleadora es la delantera brasileña Geyse Da Silva Ferreira, con 16 anotaciones en el Club América.

Horarios de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil

Los 18 encuentros del Torneo Apertura se llevarán a cabo del sábado 17 al martes 20 de octubre en el siguiente orden.

El sábado 17 iniciará la jornada con 2 encuentros pactados.

Puebla vs. Xolos en el Estadio Cuauhtémoc a las 12:00 horas; podrá sintonizarse en el canal oficial de YouTube y Facebook LIGA FEMENIL BBVA .

en el Estadio Cuauhtémoc a las horas; podrá sintonizarse en el canal oficial de YouTube y Facebook . Rayadas vs. Cruz Azul en el Estadio BBVA a las 19:00 horas; podrá sintonizarse en el canal oficial de YouTube y Facebook LIGA FEMENIL BBVA y en la plataforma de ViX.

Mientras que el día domingo 18 de octubre tendrá la campaña más larga con 4 partidos.

Pumas vs. Atlas en el Estadio Olímpico Universitario a las 12:00 horas; podrá sintonizarse en el canal oficial de YouTube LIGA FEMENIL BBVA y en la plataforma de ViX .

en el Estadio Olímpico Universitario a las horas; podrá sintonizarse en el canal oficial de YouTube y en la plataforma de . Atlético de San Luis vs. Club Juárez en el Estadio Libertad Financiera a las 17:00 horas; podrá sintonizarse en el canal oficial de YouTube LIGA FEMENIL BBVA , en el canal de televisión por cable ESPN 2 y en la plataforma de Disney + .

en el Estadio Libertad Financiera a las horas; podrá sintonizarse en el canal oficial de YouTube , en el canal de televisión por cable y en la plataforma de . Tigres vs. Querétaro en el Estadio Universitario a las 18:06 horas; podrá sintonizarse en las plataforma de tubi y FOX One .

en el Estadio Universitario a las horas; podrá sintonizarse en las plataforma de y . América vs. Pachuca en el Estadio Banorte a las 19:00 horas; podrá sintonizarse en el canal oficial de YouTube y Facebook LIGA FEMENIL BBVA, además del canal 9 de televisión abierta, TUDN de televisión por cable y en la plataforma de ViX.

Siguiendo con el lunes 19 con otros 2 partidos restantes.

Club Toluca vs. Club Santos en el Estadio Nemesio Diez a las 18:00 horas; podrá sintonizarse en el canal oficial de YouTube y Facebook LIGA FEMENIL BBVA , además de la plataforma de ViX .

en el Estadio Nemesio Diez a las horas; podrá sintonizarse en el canal oficial de YouTube y Facebook , además de la plataforma de . León vs. Atlante en el Estadio Nou Camp a las 19:06 horas; podrá sintonizarse en las plataforma de tubi y FOX One.

Cerrando la Jornada 11 el día martes 20 de octubre con un partido que originalmente estaba planeado para el domingo.

Chivas vs. Necaxa en el Estadio Akron a las 21:07 horas; podrá sintonizarse en las plataforma de tubi, FOX One y Amazon Prime Video, patrocinadores de las Rojiblancas.

Resultados de la Jornada 10

Estos fueron los resultados de la Jornada 10 que se llevó a cabo del viernes 2 al domingo 4 de octubre.

Santos vs. Puebla 1-0.

Pumas vs. Tigres 1-3.

Rayadas vs. América 4-3.

Querétaro vs. Atlético de San Luis 0-1.

Xolos vs. Atlante 1-0.

Necaxa vs. Cruz Azul 0-2.

Chivas vs. Club Juárez 1-0.

Pachuca vs. Club Toluca 1-2.

El partido entre Atlas y León fue reprogramado al 22 de octubre debido a malas condiciones de la cancha del Estadio Jalisco.