Jon Rahm llega a un acuerdo para separarse de LIV Golf

Cambiando el rumbo. Jon Rahm ha entendido que es mejor buscar mejores oportunidades y no pelear donde ya no hay dinero. (Foto especial)

El español Jon Rahm ha alcanzado un acuerdo de separación con LIV Golf en el que liberará todas sus reclamaciones monetarias y económicas, por lo que parece que está dispuesto a dejar millones de dólares sobre la mesa.

A cambio, el golfista español recuperará el control de sus derechos de nombre e imagen junto con otras marcas registradas relacionadas, según los registros judiciales.

ACUERDO SUJETO A APROBACIÓN

El acuerdo está sujeto a la aprobación de Michael Kaplan, el juez encargado del caso de protección de bancarrota bajo el Capítulo 11 de LIV Golf en Estados Unidos.

Rahm, de 31 años, era el mayor acreedor no garantizado de LIV Golf cuando la liga solicitó protección bajo el Capítulo 11 de bancarrota el 8 de septiembre.

En ese momento, los registros judiciales mostraban que el LIV le debía 7,5 millones de dólares.

Sin embargo, se informó que el español debía ganar más de 100 millones de dólares en los años restantes de su contrato.

Rahm se incorporó a LIV Golf procedente del PGA Tour en diciembre de 2023 con un contrato plurianual que, según se informa, supera los 300 millones de dólares.

Tras lo anterior disfrutó de un éxito considerable durante su etapa en el circuito de separación, ganando el campeonato individual en las temporadas 2024, 2025 y 2026.

AMASÓ MILLONES DE DÓLARES EN INGRESOS

También acumuló casi 107 millones de dólares en ingresos en el campo.

Su salida de LIV Golf 2.0 fue confirmada por su abogado, John Beck, durante una audiencia judicial el 7 de octubre. Beck dijo a Kaplan que Rahm había revisado los términos propuestos para la siguiente fase de la liga y decidió no continuar porque eran “inaceptables”.

Según el acuerdo de separación, Rahm renunciará a cualquier participación en su equipo de golf LIV.

Sus contratos actuales con la liga también serán rescindidos, eliminando cualquier obligación adicional de prestar servicios o cumplir con obligaciones contractuales.

A cambio, el control exclusivo de su nombre e imagen se restaurará al campeón de Grand Slam en dos ocasiones.

El acuerdo también transfiere las marcas “Rahmbo” y “Legión XII” al español, aunque las restricciones le impedirán usar el nombre Legión XIII en otra liga, incluida la TGL.

Mientras está pendiente la ratificación del juez, el jugador de 31 años está centrado para disputar la primera jornada del Abu Dabi Aldar Championship, del 5 al 8 de noviembre en Yas Links.