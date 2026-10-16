Real Betis vs Barcelona: a qué hora juegan y dónde ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga

Real Betis vs. Barcelona. Betis y Barcelona se estarán enfrentando en la Jornada 9 de La Liga.

La Jornada 9 de LaLiga española tendrá uno de sus enfrentamientos más atractivos este sábado 17 de octubre, cuando el Real Betis reciba al FC Barcelona en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en un duelo que podría modificar la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega como líder del campeonato con 24 puntos, producto de ocho victorias consecutivas, mientras que los comandados por Manuel Pellegrini ocupan el tercer puesto con 19 unidades, por lo que una victoria de los verdiblancos reduciría la diferencia a solamente dos puntos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Betis vs Barcelona en LaLiga?

El encuentro entre Real Betis y FC Barcelona se disputará el sábado 17 de octubre de 2026, a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio La Cartuja de Sevilla, recinto que actualmente utiliza el conjunto verdiblanco para disputar sus compromisos como local.

Estos son los datos del partido:

Partido: Real Betis vs FC Barcelona.

Real Betis vs FC Barcelona. Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

sábado 17 de octubre de 2026. Horario en México: 10:30 horas, tiempo del centro.

10:30 horas, tiempo del centro. Horario en España: 18:30 horas.

18:30 horas. Estadio: La Cartuja, Sevilla.

La Cartuja, Sevilla. Competición: Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026-2027.

¿Dónde ver Real Betis vs Barcelona en vivo desde México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido a través de Sky Sports, cadena que cuenta con los derechos de transmisión de LaLiga para el territorio nacional.

El compromiso estará disponible mediante los siguientes servicios:

Televisión de paga: Sky Sports 16.

Sky Sports 16. Sky: canal 1516, de acuerdo con la programación anunciada.

canal 1516, de acuerdo con la programación anunciada. izzi: canal 522, en los paquetes que incluyen Sky Sports.

Análisis del Real Betis vs Barcelona: ¿Cómo llegan ambos equipos?

El Barcelona atraviesa uno de sus mejores comienzos de temporada en los últimos años, después de conseguir ocho victorias en sus primeros ocho encuentros de LaLiga, resultados que lo mantienen como líder invicto de la competición.

Los dirigidos por Hansi Flick registran 34 goles a favor y solamente siete en contra, convirtiéndose en el equipo con mayor capacidad ofensiva del campeonato. Entre sus principales figuras destaca Lamine Yamal, quien suma siete anotaciones y cinco asistencias durante la temporada.

Por su parte, el Real Betis también atraviesa un comienzo de temporada destacado, pues acumula seis victorias, un empate y una derrota, para un total de 19 puntos que lo mantienen entre los primeros tres lugares de la clasificación.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini llega después de golear 5-2 al Osasuna y conseguir una victoria por 3-2 frente al Porto en la Champions League, resultados que reflejan su capacidad para competir tanto en el campeonato español como en el escenario internacional.

Para el conjunto catalán, conseguir una novena victoria consecutiva significaría mantener el ritmo en la lucha por el campeonato, mientras que el Betis tiene la oportunidad de acercarse a la primera posición y confirmar que puede competir directamente contra los principales candidatos al título.