¿De qué murió PAC, luchador de la AEW? Revelan la causa de muerte

Se reveló la causa de muerte del luchador PAC. A un mes de su muerte, los estudios forenses han revelado la causa de muerte del luchador británico. (@AEW/X)

La muerte del luchador británico Benjamin Satterley, mejor conocido como PAC en All Elite Wrestling (AEW) y Neville durante su etapa en WWE, conmocionó a los aficionados de la lucha libre internacional el pasado 27 de septiembre, luego de que fuera encontrado inconsciente dentro de un automóvil en Illinois, Estados Unidos.

El fallecimiento del gladiador de 40 años generó incertidumbre debido a que, menos de 24 horas antes, había participado en el evento AEW All Out, donde enfrentó al mexicano Andrade “El Ídolo” por el Campeonato Nacional de la empresa.

Sin embargo, después de casi tres semanas de investigaciones, la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook reveló este viernes 16 de octubre la causa oficial de su muerte, poniendo fin a las dudas sobre las circunstancias médicas de su fallecimiento.

¿De qué murió PAC, luchador de AEW y exestrella de WWE?

De acuerdo con la información proporcionada por un portavoz de la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook al medio estadounidense California Post, Benjamin Satterley falleció a consecuencia de asma bronquial, una enfermedad respiratoria que provoca inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias.

Las autoridades también determinaron que el fallecimiento del luchador británico corresponde a una muerte por causas naturales, descartando que su deceso fuera clasificado como accidental, homicidio o suicidio.

El asma bronquial es una enfermedad crónica que puede provocar dificultades para respirar, tos, sensación de opresión en el pecho y episodios de obstrucción de las vías respiratorias. En sus manifestaciones más graves, puede ocasionar complicaciones potencialmente mortales.

Sin embargo, las autoridades no han detallado públicamente si Satterley había sido diagnosticado previamente con esta enfermedad ni las circunstancias específicas del episodio que provocó su fallecimiento.

La confirmación llega después de que los primeros estudios forenses resultaran insuficientes para determinar la causa de muerte, por lo que fue necesario realizar investigaciones adicionales.

¿Cómo murió PAC? Así fueron sus últimas horas después de AEW All Out

El pasado domingo 27 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas, PAC fue localizado inconsciente en el interior de un vehículo estacionado frente a un establecimiento comercial en Des Plaines, Illinois, cerca de Chicago.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, algunas personas observaron que el luchador permanecía inmóvil dentro del automóvil, por lo que solicitaron asistencia a través del número de emergencias 911.

Los servicios médicos acudieron al lugar; sin embargo, Benjamin Satterley fue declarado muerto aproximadamente a las 16:08 horas.

Durante las primeras investigaciones, las autoridades informaron que no encontraron lesiones externas ni indicios evidentes de un posible delito. También se reportó el hallazgo de medicamentos dentro del automóvil, aunque no se ha establecido públicamente una relación entre estos y la causa de su fallecimiento.

Una de las circunstancias que más sorprendió a los aficionados fue que PAC había luchado contra Andrade “El Ídolo” apenas un día antes, durante el evento All Out 2026 celebrado en el NOW Arena de Hoffman Estates, Illinois.

En aquella presentación, el mexicano consiguió derrotarlo en una lucha por el Campeonato Nacional de AEW, convirtiéndose en el último rival que enfrentó Satterley dentro de un cuadrilátero.

Esa misma noche, el británico también participó en un segmento relacionado con la rivalidad entre Jon Moxley y Will Ospreay, sin que existiera un anuncio público sobre una condición médica grave.

¿Quién era PAC y qué campeonatos ganó en WWE y AEW?

Nacido el 22 de agosto de 1986 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Benjamin Satterley comenzó su carrera profesional en 2004, destacando por un estilo de lucha que combinaba movimientos aéreos, agilidad y una elevada intensidad física.

Su trayectoria internacional lo llevó a competir en diferentes empresas antes de incorporarse a WWE, donde alcanzó popularidad bajo el nombre de Adrian Neville, posteriormente abreviado a Neville.

Durante su paso por WWE consiguió varios campeonatos, incluido el título máximo de NXT, antes de abandonar la empresa en 2018.

En 2019 se incorporó a All Elite Wrestling, donde adoptó nuevamente el nombre de PAC y se consolidó como uno de los representantes más reconocidos de la división internacional.

Entre los principales logros de su trayectoria destacan:

Campeón de NXT: conquistó el campeonato principal de la marca de desarrollo de WWE.

conquistó el campeonato principal de la marca de desarrollo de WWE. Dos veces campeón de parejas de NXT: obtuvo ambos reinados junto a Oliver Grey y Corey Graves, respectivamente.

obtuvo ambos reinados junto a Oliver Grey y Corey Graves, respectivamente. Dos veces campeón crucero de WWE: destacó como uno de los principales exponentes de la división de las 205 libras.

destacó como uno de los principales exponentes de la división de las 205 libras. Campeón inaugural All-Atlantic de AEW: conquistó el cinturón en 2022, campeonato que posteriormente pasó a denominarse Internacional.

conquistó el cinturón en 2022, campeonato que posteriormente pasó a denominarse Internacional. Dos veces campeón mundial de tríos de AEW: consiguió uno de sus reinados junto a los mexicanos Penta y Rey Fénix, como integrante del equipo Death Triangle.

Además de sus campeonatos, PAC fue reconocido por movimientos como el Black Arrow, un espectacular salto desde la tercera cuerda, y su llave de rendición conocida como Brutalizer.