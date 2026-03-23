Gaby López: El estandarte del golf mexicano brilla con luz propia en California

TEMPLE. La mexicana supo navegar un cierre complejo para firmar un acumulado de 10 bajo par, manteniéndose firme en un tablero dominado por figuras de la talla de Hyo Joo Kim y Nelly Korda.

La historia del golf profesional en México no se puede contar hoy sin el nombre de Gaby López. Con más de diez años de trayectoria en el máximo circuito, la capitalina volvió a demostrar este fin de semana en California por qué es actualmente la referente absoluta de la disciplina en el país, logrando un destacado quinto lugar en la Fortinet Founders Cup que la catapulta nuevamente a la conversación de las mejores del mundo.

En el césped del Sharon Heights Golf & Country Club, López hizo gala de esa fortaleza mental y precisión que la han caracterizado desde su debut. Tras tres rondas iniciales de ensueño (67, 70 y 68), la mexicana supo navegar un cierre complejo para firmar un acumulado de 10 bajo par, manteniéndose firme en un tablero dominado por figuras de la talla de Hyo Joo Kim y Nelly Korda.

UNA DÉCADA DE MAESTRÍA EN EL GREEN

Lo hecho en Menlo Park no es obra de la casualidad, sino el reflejo de una carrera cimentada en la disciplina. Desde su llegada a la LPGA, Gaby ha sabido transformar la presión en combustible; su palmarés, que incluye tres títulos profesionales, respalda una madurez que hoy le permite pelear de tú a tú contra las potencias asiáticas y estadounidenses en cualquier escenario.

Este resultado en California marca el punto más alto de su metódico ascenso en este 2026. Tras superar los cortes en Tailandia y Singapur, la mexicana ha escalado posiciones de manera exponencial en cada salida, demostrando que su lectura de campo y control de las emociones están en su punto más agudo, justo cuando la temporada comienza a tomar ritmo.

GARRA MEXICANA ANTE LOS DESAFÍOS VENIDEROS

“Me encanta sentir los nervios y la adrenalina, porque saca lo mejor de mí”, ha declarado la jugadora, cuya mentalidad ganadora es ya una marca registrada. Mientras jóvenes promesas como Isabella Fierro comienzan a dar sus primeros pasos en el circuito grande, López se mantiene como el faro que guía al talento nacional, recordándoles que la consistencia es la clave para la permanencia en la élite.

Sin tiempo para el descanso, la mirada de Gaby ya está puesta en el Ford Championship en Arizona. Con el impulso anímico de haber rozado el podio en la Fortinet Founders Cup, la golfista mexicana llega al Whirlwind Golf Club como una de las jugadoras a seguir, decidida a convertir su regularidad en el cuarto trofeo de su histórica vitrina personal.