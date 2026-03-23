Liga MX: tabla general del Clausura 2026 tras la jornada 12

El futbol mexicano de Liga MX está a punto de entrar a la recta final de la fase regular y previo a la pausa por la Fecha FIFA de marzo, la liguilla comienza a tomar forma. Las Chivas lograron mantenerse como líderes generales en solitario una semana más. “los de arriba” siguen sumando y no hubo cambios dentro del top 8, lo que hace que los cuatro primeros se afiancen en la zona de disputa por el título.

Tabla general de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 12

Tabla General Liga MX Chivas se mantiene en el primer puesto después de la fecha 12 y aumentó su ventaja frente a Cruz Azul, mientras que Pumas subió al cuarto sitio.

Las Chivas salvaron el triunfo en el último minuto y llegaron a 30 unidades tras 12 partidos disputados. Los rojiblancos se mantienen en la cima en solitario y está a una victoria de asegurar su lugar en la liguilla. Cruz Azul dejó ir puntos por segunda semana consecutiva y se quedó en 27 unidades. Le sigue Toluca con 27 y los Pumas subieron al cuarto puesto con 23.

La zona de liguilla la completan Pachuca, Atlas, Tigres y América. Estos dos equipos se mantienen dentro de los ocho mejores de la clasificación general a pesar de sus respectivas derrotas este fin de semana con 17 unidades y están a tres unidades de distancia de su perseguidor más cercano, por lo que estarían asegurando su puesto al menos una semana más.

Encabezando la segunda parte de la clasificación aparecen Monterrey y FC Juárez con 14 puntos. Los equipos norteños han tenido temporadas irregulares y necesitan un mejor cierre para meterse a última hora. Necaxa y León aparecen empatados con 13 unidades, mientras que Puebla y Tijuana les siguen con 12.

En la parte más baja de la clasificación general, tenemos a Atlético de San Luis y Mazatlán con 11 puntos, mientras que en el sótano tenemos un doble empate entre Querétaro y Santos Laguna con 8. Los ‘Guerreros’ vienen de obtener su segunda victoria de la campaña, pero la diferencia de goles los mantiene en el puesto número 18 y virtualmente fuera de toda posibilidad de liguilla.