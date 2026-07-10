Harry Kane dice que Erling Haaland es una “bestia” físicamente, previo al duelo Noruega vs Inglaterra

FIFA World Cup 2026. El delantero Harry Kane solo quiere llevar a Inglerra a la final, pero antes tendrá que derribar el muro de Noruega con su 'bestia' Halaand. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Harry Kane aseguró este viernes que él y Erling Haaland, con quien se verá las caras este sábado en los cuartos de final del Mundial, son “completamente diferentes” pese a los registros goleadores que ambos manejan, explicando que él participa más en el juego mientras que el noruego “es una bestia” físicamente.

“Creo que somos jugadores completamente diferentes. Sé que ambos somos delanteros centros, pero jugamos en posiciones casi distintas. (...) Erling físicamente es una máquina, es una bestia. Su definición está al más alto nivel y, obviamente, su récord de goles habla por sí solo”, dijo en la rueda de prensa previa al Noruega-Inglaterra.

Copa del Mundo FIFA 2026. Erling Halaand será uno de los pilares que tendrá Noruega para frenar a Inglaterra. (Agencia EFE)

“Yo me veo como un jugador diferente, aunque marque la misma cantidad de goles. Pienso que tal vez yo me involucro un poco más en el juego que él”, agregó.

El conjunto nórdico es el último obstáculo para que Inglaterra alcance sus primeras semifinales del Mundial desde Rusia 2018, un torneo en el que fueron eliminados en esas alturas por Croacia.

En Inglaterra están más preparados

“En 2018 éramos un equipo joven e inexperto, pero venimos de jugar dos grandes finales en los últimos tres torneos, una semifinal en el Mundial y otros cuartos de final. Estamos más preparados esta vez”, resaltó el delantero del Bayern Munich.

La selección de los ‘Tres Leones’ viene de enlazar dos subcampeonatos consecutivos en la Eurocopa, el último en 2024, mientras que cayó en cuartos de final de Qatar 2022.

Parte del éxito en esta edición del Mundial responde a la efectividad goleadora de Kane, que suma seis goles en cinco partidos, aunque el ariete aclaró que su objetivo prioritario es alzar el trofeo de campeón del mundo.

Ganar el Mundial no la Bota de Oro: Harry Kane

“Mi objetivo principal es ganar el Mundial con Inglaterra, no la Bota de Oro. Pero también sé que soy el goleador, soy el número nueve, así qué si marco goles, obviamente va a ayudar al equipo”, indicó.

El Hard Rock Stadium de Miami dictará sentencia este sábado. El vencedor de este encuentro se medirá el miércoles en Atlanta al ganador del cruce entre Suiza y Argentina.