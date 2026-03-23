Repechaje Mundial FIFA 2026: partidos, fechas y horarios de la repesca UEFA e Internacional

Repechaje Mundial FIFA 22 selecciones nacionales todavía aspiran a estar en la Copa del Mundo de la FIFA este 2026.

La primera Fecha FIFA de este año define a los últimos invitados a la Copa del Mundo. 22 selecciones nacionales se disputarán seis lugares en la Fase de Grupos de este Mundial FIFA, incluyendo uno de los rivales de México en el sector A. También, podremos ver algunos de estos enfrentamientos en nuestro país para comenzar a vivir el ambiente de este torneo internacional.

¿Cuándo se juegan los partidos de repechaje rumbo al Mundial FIFA 2026?

El pasado 5 de diciembre de 2025, se realizó el sorteo de la Fase de Grupos de lo que será el Mundial más grande de todos los tiempos, por lo que algunos equipos todavía no están definidos. Será en esta instancia de repechaje que se terminé de completar todo el cuadro de enfrentamientos previo a la ronda de eliminación directa.

Serán 16 equipos de la UEFA para disputar cuatro boletos y seis equipos del resto de las confederaciones internacionales los que se enfrenten para ir en busca de la fase de grupos. Estos últimos se definirán con cuatro partidos en México, dos de ellos en el Estadio Akron y dos más en el Estadio BBVA, que serán sedes de esta Copa del Mundo.

Partidos, fechas y horarios del repechaje del Mundial 2026

Así se disputarán los enfrentamientos de reclasificación durante la Fecha FIFA de este mes de marzo 2026 para el Mundial.

Repechaje Internacional A

Nueva Caledonia vs Jamaica | jueves 26 de marzo (21:00 horas), Estadio Akron

República Democrática del Congo vs Nueva Caledonia / Jamaica | martes 31 de marzo (15:00 horas)

El ganador de este repechaje irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje Internacional A Uno de los caminos a la fase de grupos se disputa en el Estadio Akron con Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo disputando este boleto.

Repechaje Internacional B

Bolivia vs Surinam |jueves 26 de marzo (16:00 horas)

Irak vs Bolivia / Surinam | martes 21 de marzo (21:00 horas)

El ganador de este repechaje irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

Repechaje Internacional B A pesar de las dificultades, Irak logró llegar a Monterrey, donde enfrentará al ganador entre Bolivia y Surinam en busca de su boleto al Mundial.

Repechaje UEFA A

Gales vs Bosnia y Herzegovina | jueves 26 de marzo (13:45 horas)

Italia vs Irlanda del Norte | jueves 26 de marzo (13:45 horas)

Ganador 1 vs Ganador 2 | martes 31 de marzo (13:45 horas)

El Ganador de este repechaje irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza

Repechaje UEFA B

Ucrania vs Suecia | jueves 26 de marzo (13:45 horas)

Polonia vs Albania | jueves 26 de marzo (13:45 horas)

Ganador 1 vs Ganador 2 | martes 31 de marzo (13:45 horas)

El Ganador de este repechaje irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje UEFA C

Eslovaquia vs Kosovo | jueves 26 de marzo (13:45 horas)

Turquía vs Rumania | jueves 26 de marzo (11:00 horas)

Ganador 1 vs Ganador 2 | martes 31 de marzo (13:45 horas)

El Ganador de este repechaje irá al Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia

Repechaje UEFA D

República Checa vs Irlanda | jueves 26 de marzo (13:45 horas)

Dinamarca vs Macedonia del Norte | jueves 26 de marzo (13:45 horas)

Ganador 1 vs Ganador 2 | martes 31 de marzo (13:45 horas)

El Ganador de este repechaje irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur