América compartirá el Estadio Banorte: ¿Qué equipos de la Liga MX jugarán en el Azteca?

El Club América no será el único equipo que jugará como local en el Estadio Banorte (antes llamado Estadio Azteca), ya que al menos otros dos clubes de la Liga MX compartirán el inmueble una vez que reabra tras su remodelación.

De acuerdo con Mikel Arriola, el estadio capitalino tendrá hasta tres equipos como locales en el segundo semestre de 2026.

Los equipos que jugarán en el Estadio Azteca

Además del América, estos clubes también utilizarán el inmueble:

• Cruz Azul

• Atlante

El América regresará a su casa tras haber jugado en sedes alternas durante la remodelación del estadio para el Mundial 2026.

Por su parte, Cruz Azul contempla mudarse nuevamente al Azteca mientras define la construcción de su propio estadio, incluso con un acuerdo que podría extenderse por varios años.

En tanto, Atlante apunta a establecerse en la Ciudad de México y utilizar el recinto como su sede en su regreso a la primera división.

Un estadio con múltiples locales

No sería la primera vez que el Estadio Azteca es compartido por varios equipos, ya que históricamente ha albergado a diferentes clubes del futbol mexicano.

Con su modernización para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el inmueble volverá a ser uno de los centros más importantes del futbol en México, ahora con varios equipos como anfitriones en la Liga MX.