¡El golf: su gran amor… su pasión!

Ejemplo. La práctica del golf fue parte importante en la vida de Don Jorge Kahwagi Gastine. (Jose Alonso Gallegos R)

El fallecimiento de Don Jorge Kahwagi Gastine, a los 85 años de edad, duele, pero ese dolor se convierte en agradecimiento y luz cuando se observa que ha dejado un legado en la disciplina que le apasionó: el golf. Deporte del que fue presidente de la Federación Mexicana de Golf en el periodo 2011-2014 y que también practicó hasta que la salud se lo permitió.

“El golf es mi mayor pasión; soy monógamo a mis quereres, pero cuando se llega a cierta edad es necesario poder devolverle a la sociedad lo que dio. En este momento estoy entregando los frutos que fui cortando en el caminar de la vida”, dijo alguna vez Don Jorge Kahwagi en entrevista.

Erguido y con gran orgullo, Don Jorge siempre caminaba por un campo de golf enarbolando los principios de la disciplina. Fue un convencido de que la niñez debía aprender a practicar este bello deporte, formador de personas íntegras para aportar a la sociedad mejores mexicanos en el futuro.

UN CONVENCIDO DEL ÉXITO

Perseverante. La buena vibra siempre atrae las mejores cosas de la vida. (Jose Alonso Gallegos R)

“El golf es apasionante, es algo que no lo puedes explicar, como no puedes explicar a qué te sabe una manzana; más que cuando lo das a que lo muerda. El que está de lejos no lo entiende. Yo creo que vamos bien, vamos a tener satisfacciones como las tuvimos con Lorena Ochoa, cuando nadie creía que íbamos a tener a una número uno del mundo”, comentó después de asumir el cargo como dirigente federativo.

Como federativo, cimentó su trabajo en cuatro pilares fundamentales:

Observancia de reglas: Institucionalizó el rigor en los estatutos y la estandarización del hándicap, lo que garantiza que cualquier jugador pueda competir en igualdad de condiciones en cualquier campo del país. Representación institucional: Aseguró la estabilidad de los clubes, protegiendo las membresías y el acceso a las instalaciones. Competencias internacionales: Elevó el nivel competitivo al autorizar la participación de jugadores extranjeros y organizar eventos de élite. Ética deportiva: Promovió la autorregulación y los valores inherentes al juego, el componente principal del “score”.

PRIORIDAD AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD

Puerto Vallarta. Momentos en que se preparaba para dirigir la Federación Mexicana de Golf en 2011. (Jose Alonso Gallegos R)

Su trabajo en equipo, el empeño en su pasión y esa aura que contagiaba a quienes lo rodeaban dieron paso a los éxitos durante su gestión en la FMG. El primero de ellos fue lograr para México un subcampeonato mundial por equipos. Sucedió en Antalya, Turquía, durante el Campeonato Mundial de Golf Amateur, con Sebastián Vázquez, Carlos Ortiz y Rodolfo Cazaubón. Fue un resultado histórico. A nivel individual, Sebastián Vázquez se consagró campeón mundial amateur.

De esa generación, Carlos Ortiz es actualmente uno de los jugadores élite de LIV Golf, después de haber competido en el PGA Tour.

El semillero creció y el golf mexicano se convirtió en la disciplina que más jugadores logró colocar con becas universitarias en Estados Unidos, y de ahí dar el gran salto al profesionalismo.

En la actualidad la golfista mexicana Gaby López se mantiene entre las 30 mejores jugadoras del mundo en el LPGA Tour, donde ha ganado tres torneos a lo largo de su carrera.

MEXICANOS COMPITIENDO POR EL MUNDO

Alegre, sonriente. Don Jorge celebrando una de sus mejores jugadas en el campo de golf. (José Alonso Gallegos)

Emilio González jugando en el PGA Tour; Abraham Ancer y Carlos Ortiz entre los mejores jugadores de LIV Golf, después de su paso por el PGA Tour; Roberto Lebrija y Santiago de la Fuente en el Asian Tour; Luis Carrera en el Sunshine Tour, entre otros jugadores que dan su máximo esfuerzo en giras como el Korn Ferry Tour, PGA Tour Américas, EPSON Tour y Ladies European Tour.

Don Jorge también logró armar una candidatura para México y, cuatro años más tarde, obtener la sede del Campeonato Mundial Amateur 2016, el segundo en la historia del golf en territorio nacional, después del celebrado en 1966.

“Por mucho ha sido el mejor presidente de la Federación Mexicana de Golf”, dijo a este diario Federico Valdez Adame, quien fungió como director de la institución durante la gestión de Don Jorge Kahwagi. “Nos agarramos de la mano y logramos cosas importantes; estoy profundamente agradecido por la confianza que me dio en ese cargo”.

Día inolvidable para un jugador. Don Jorge besa la pelota que le dio la satisfacción de haberla embocado en un hole in one. (Jose Alonso Gallegos R)

IDEAS QUE PROSPERARON Y DEJARON HUELLA

Fue un gran impulsor de la idea de poner en marcha las Escuelas Públicas de Golf, que hoy son una realidad con la actual dirigencia de la Federación Mexicana de Golf, a cargo de Andrés Jurado Rivera Torres.

También puso en marcha la plataforma virtual iGolf.mx, con el objetivo de colocar a la FMG a la vanguardia mediante una red social especializada.

“Nace con el deseo de que los muchos golfistas que hay en México y en el mundo puedan tener un vehículo de comunicación. Queremos generar una familia golfística, que los clubes puedan platicar con sus asociados y con otros clubes”, dijo en 2012.

Fue presidente del Club de Golf Tequisquiapan, donde dejó una huella perdurable en su comunidad, demostrando que el deporte también es un motor económico.

“No cabe duda que la vida da cosas buenas a un hombre bueno”, dijo Don Jorge cuando logró un hole in one, un día antes de convertirse en presidente de la FMG. Sucedió 30 años después de comenzar a jugar golf, cuando menos lo imaginó, pero la vida se lo concedió. En su destino estaba escrito que concretaría un hole in one en la historia del golf mexicano.

Gracias, Don Jorge Kahwagi Gastine, por enseñarnos a crecer humana y profesionalmente a su lado. Descanse en paz.