México vs Portugal, sin estacionamiento: mapa de accesos y última milla del Estadio Banorte

El Estadio Banorte dio a conocer el mapa oficial de accesos y el esquema de movilidad que se aplicará para el partido entre la Selección Mexicana y Portugal, donde uno de los cambios más relevantes será la eliminación del estacionamiento para aficionados, como parte de un plan integral rumbo al Mundial 2026.

Un anillo de seguridad rodeará el estadio

De acuerdo con la información publicada por el propio estadio, se establecerá un perímetro de seguridad de aproximadamente un kilómetro alrededor del inmueble. Esta zona, conocida como “última milla”, estará destinada exclusivamente al tránsito peatonal.

El acceso estará limitado a personas que cuenten con boleto, quienes deberán ingresar a través de filtros distribuidos estratégicamente según la zona del estadio. El objetivo es ordenar el flujo de aficionados y evitar aglomeraciones en puntos específicos.

México vs Portugal, sin estacionamiento: mapa de ingresos, transporte y de la última milla del Estadio Banorte

Accesos organizados por zonas

El mapa difundido muestra cómo se dividirán los ingresos al estadio dependiendo de la ruta de llegada. Zonas como Calzada de Tlalpan, Huipulco y Santa Úrsula funcionarán como puntos clave para encaminar a los asistentes hacia sus respectivas puertas.

Esta distribución busca facilitar el acceso y mejorar la logística en uno de los eventos más importantes previos a la Copa del Mundo.

México vs Portugal, sin estacionamiento: mapa de ingresos, transporte y de la última milla del Estadio Banorte

No habrá estacionamiento para el público

Otra de las medidas centrales es la prohibición del acceso a vehículos particulares en los alrededores del estadio. El estacionamiento no estará disponible para los asistentes, y únicamente podrán ingresar vehículos autorizados.

Además, se prevén cierres viales y filtros de seguridad en calles cercanas, por lo que se recomienda evitar el uso del automóvil.

México vs Portugal, sin estacionamiento: mapa de accesos y última milla del Estadio Banorte

Transporte público y caminata obligatoria

Las autoridades y organizadores recomiendan el uso de transporte público o servicios oficiales para llegar a las inmediaciones del estadio. Una vez en la zona, los aficionados deberán completar el trayecto a pie como parte del esquema de última milla.

El operativo contempla una planeación anticipada por parte de los asistentes, tanto en tiempos de traslado como en la identificación de accesos.

México vs Portugal, sin estacionamiento: mapa de accesos y última milla del Estadio Banorte

Un ensayo rumbo al Mundial 2026

Este tipo de medidas forman parte de los ajustes que se implementarán de cara a la Copa del Mundo de 2026, donde el Estadio Banorte será una de las sedes en México. El objetivo es modernizar la experiencia de acceso, priorizando la seguridad, la movilidad y el orden en eventos de alta demanda.