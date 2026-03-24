Soldados de EU en México: ¿en qué ayudarán, de cara al Mundial FIFA 2026?

Soldados de EU en México El Senado de la República prevé autorizar el ingreso temporal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos previo al Mundial de Futbol 2026; pretenden una cooperación bilateral para aumentar la seguridad del evento deportivo.

El Senado de la República autoriza analizar el ingreso temporal de 35 elementos de la Fuerza Armada de Estados Unidos a territorio mexicano con el propósito de realizar actividades de capacitación y adiestramiento con personal militar del país para reforzar la seguridad durante la celebración del Mundial FIFA 2026 en las tres sedes principales de México.

La solicitud fue enviada por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación como medida para reforzar el Plan Kukulkán, estrategia dirigida al reforzamiento de vigilancia y seguridad durante la fiesta de futbol más grande del mundo que se inaugurará en México el 11 de junio de 2026.

Analizan el ingreso temporal de soldados estadounidenses a México para adiestramiento militar conjunto

El documento turnado al Senado forma parte del orden del día del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la actual legislatura, en el que el Ejecutivo federal solicita autorización para que se permita el ingreso de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para su participación en el evento denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

De acuerdo con la petición, el periodo de adiestramiento y capacitación con personal militar estadounidense y mexicano se llevaría a cabo del 3 de abril al 1º de mayo de 2026, con el objetivo de que esta cooperación bilateral que refuerce la seguridad y vigilancia en las sedes mexicanas del Mundial de Futbol 2026.

A su vez, la Presidencia de la Mesa Directiva informó que la propuesta fue enviada directamente a la Comisión de la Marina el viernes 20 de marzo para su análisis correspondiente, según lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Por qué buscan traer militares de EU a México previo al Mundial de Futbol 2026?

El propósito de esta solicitud es permitir la participación de militares extranjeros en ejercicios de adiestramiento y capacitación con las Fuerzas Armadas de México en materia de seguridad, buscando que la cooperción bilateral ayude a reforzar la vigilancia durante el torneo de futbol.

Este entrenamiento forma parte del contexto de los preparativos de seguridad en México para recibir el Mundial 2026, el cual se celebrará en tres ciudades del país: Guadalajara, Monterrey y la capital, Ciudad de México.

El posible acceso de militares estadounidenses en México tiene antecedentes recientes, ya que el pasado febrero del año presente, la Cámara alta autorizó el acceso de personal extranjero a territorio nacional para participar en ejercicios de capacitación con fuerzas mexicanas en instalaciones militares del país teniendo por propósito fortalecer habilidades operativas y de coordinación entre ambos países.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, este tipo de actividades forman parte de un esquema de cooperación en materia de defensa y capacitación, sin que impliquen despliegues operativos de combate en territorio nacional.

Plan Kukulkán: preparativos de seguridad en México rumbo al Mundial 2026

El Gobierno federal presentó el Plan Kukulkán, una estrategia coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el objetivo de reforzar la vigilancia, seguridad y capacidad de respuesta en las ciudades anfitrionas del torneo internacional: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El operativo, según lo informaron las autoridades federales, prevé un despliegue amplio de personal de seguridad y fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre dependencias federales, fuerzas armadas y autoridades locales.

Alfgunos de los elementos considerados dentro del plan de seguridad presentado por el gobierno federal, son los siguientes:

Ejercicios de capacitación y preparación con apoyo internacional.

Despliegue y coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales en las ciudades sede en México del Mundial FIFA 2026.

Operativos en estadios, aeropuertos, hoteles y principales vialidades.

De acuerdo con las autoridades federales, el propósito de estos preparativos es mejorar la capacidad de respuesta institucional y garantizar la seguridad de visitantes nacionales e internacionales en el importante torneo de futbol que México albergará durante junio del año presente.