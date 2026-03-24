Tiger Woods reaparece este martes en la Serie Final TGL

De vuelta a la acción. Tiger Woods busca tirar un poco de óxido este martes en la final de la TGL. (Foto especial)

El esperado regreso de Tiger Woods en una competencia de golf será este martes 24 de marzo como parte del equipo Jupiter Links GC, el ganador de 15 Majors en el PGA Tour, disputará el segundo partido de la final de la Liga TGL contra Los Angeles Golf Club (LAGC). Este emocionante enfrentamiento está programado como una serie al mejor de tres encuentros.

Woods, quien ha estado desempeñando funciones como asesor del equipo, se unirá a la alineación para este segundo encuentro. Además, podría volver a jugar en caso de que su equipo logre forzar un tercer y decisivo partido.

El equipo de Jupiter Links GC está conformado por Woods, junto a Max Homa, Kevin Kisner y el surcoreano Tom Kim. El equipo de LAGC incluye a Collin Morikawa, Sahith Theegala, Justin Rose y Tommy Fleetwood.

Con ese encuentro Tiger Woods marca su regreso al golf competitivo en cualquier modalidad desde julio de 2024, cuando participó en el Open Championship.

Los Ángeles ganó el primer partido el lunes en una serie al mejor de tres. El segundo partido se disputará este martes, y el tercer partido se jugará poco después si Jupiter Links gana.

El ganador de esta serie se coronará campeón de la TGL, reemplazando al Atlanta Drive GC, el actual monarca que fue eliminado en semifinales tras caer ante LAGC.

Sus visitas constantes al quirófano

Woods se sometió a una operación de espalda en 2024, y luego jugó en la TGL a principios de 2025, solo para sufrir una rotura del tendón de Aquiles en la primavera mientras se preparaba para su regreso. Eso lo dejó fuera de juego por el resto de 2025. Ç

Posteriormente Tiger se sometió a una cirugía de reemplazo de disco en octubre y no ha competido en ningún partido de la TGL desde que comenzó la Temporada 2 a finales de diciembre.

El regreso de Woods plantea la incógnita de si podrá jugar el Masters en dos semanas. El californiano figura en la lista de participantes del Masters, pero no ha declarado públicamente si tiene intención de jugar.