Anthony Martial es separado de Rayados por indisciplina

El ambiente en CF Monterrey se ha tensado luego de que el delantero francés Anthony Martial fuera separado de los entrenamientos grupales por motivos disciplinarios.

De acuerdo con distintos reportes, el atacante no trabaja actualmente con el resto del plantel y realiza sesiones por separado, en una medida tomada por el cuerpo técnico tras considerar inapropiada su actitud reciente.

¿Qué pasó con Martial?

La decisión habría surgido tras el partido ante Club Deportivo Guadalajara, donde el futbolista presuntamente se negó a ingresar de cambio cuando se le solicitó. Esta acción fue interpretada como una falta de respeto hacia el equipo y detonó la sanción interna.

Desde entonces, el club optó por apartarlo del grupo mientras se define su situación, dejando claro que la disciplina está por encima de cualquier nombre dentro del vestidor.

Un momento complicado en Monterrey

La situación llega en un punto delicado para Rayados, que pelea posiciones importantes en la temporada. La ausencia de Martial obliga al equipo a replantear su esquema ofensivo, ya que el francés llegó como refuerzo estelar para el torneo.

Además, este episodio se suma a un semestre complicado para el jugador, quien recientemente también había estado fuera por una lesión en el hombro que lo alejó varias semanas de las canchas.

Incertidumbre sobre su futuro

Por ahora, no hay una postura oficial definitiva sobre el futuro de Martial en Monterrey. Sin embargo, su separación del grupo abre la puerta a distintos escenarios:

• Reintegración tras cumplir sanción

• Pérdida de protagonismo en el equipo

• Incluso una posible salida si el conflicto escala

Lo que sí es claro es que la relación entre el jugador y el cuerpo técnico atraviesa su momento más tenso desde su llegada a la Liga MX.