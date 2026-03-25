Cruz Azul vs Atlético Nacional: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido amistoso

El Cruz Azul se mide ante Atlético Nacional en un atractivo partido amistoso internacional que se disputará en territorio estadounidense, aprovechando la pausa por la Fecha FIFA.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Cruz Azul vs Atlético Nacional?

El encuentro se jugará este miércoles 25 de marzo de 2026 en el PayPal Park de San José, California.

• Hora: 21:30 horas (tiempo del centro de México)

Será una buena prueba para ambos equipos, que buscan mantener ritmo competitivo pese al parón de sus respectivas ligas.

¿En qué canal ver Cruz Azul vs Atlético Nacional EN VIVO?

El partido no tendrá transmisión en televisión abierta ni de paga en México.

• Streaming: OneTIX Live (exclusivo)

Esto significa que la única forma oficial de verlo será a través de esta plataforma digital.

DÍA DE PARTIDO EN SAN JOSÉ, CALIFORNIA 🇺🇸💙



GRAN DUELO ANTE ATLÉTICO NACIONAL 🇨🇴 pic.twitter.com/MpvsB4fWka — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 25, 2026

¿Dónde se juega Cruz Azul vs Atlético Nacional?

• Estadio: PayPal Park

• Ubicación: San José, California, Estados Unidos

Contexto del partido Cruz Azul vs Atlético Nacional

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llega tras una racha irregular en la Liga MX, mientras que el conjunto colombiano arriba como uno de los clubes más sólidos de su liga y actual campeón, lo que eleva el nivel del enfrentamiento.

Este duelo amistoso servirá como preparación clave para ambos clubes de cara a la recta final de sus competiciones.