La FMG conmemora su 100 aniversario con un billete de lotería

Se emitirá el 14 de abril. Este será el billete conmemorativo al centenario de la Federación Mexicana de Golf. (Foto especial)

Con motivo de los festejos del 100 aniversario de la Federación Mexicana de Golf, la Lotería Nacional develó un billete alusivo para destacar por primera vez el legado deportivo y social de la institución en nuestro país.

La develación del billete fue en el Teatro de la Lotería Nacional este miércoles. El sorteo se realizará el próximo 14 de abril y tendrá como premio principal 21 millones de pesos. Se emitirán tres series con una bolsa total de 66 millones de pesos. Se emitirán 3 millones 600 mil cachitos que recorrerán todo el país. Todas las personas que compren su billete podrán advertir parte de la historia del golf en México.

El billete conmemorativo lleva el logotipo de la Federación Mexicana de Golf, con motivo de los 100 años. También presenta una mano, con el clásico guante de golf, colocando la pelota sobre el tee.

Acompañar al centenario de la FMG

“La Lotería Nacional está cumpliendo 255 años de historia. Es una institución del pueblo de México y para el pueblo de México. El acompañar estas celebraciones, en este caso el centenario de la Federación Mexicana de Golf, con esa trascendencia que ha tenido, y ese impacto, de una mujer que nos ha representado a nivel internacional, como Lorena Ochoa, y todo lo que está haciendo hoy la federación, para seguir impulsando a las nuevas generaciones”, señaló Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional.

También destacó que la federación es formadora de talento, que abre oportunidades, consolidado al golf como una vía de desarrollo personal. Además, dijo que visibilizar estas historias fortalece la identidad y el sentido de comunidad en el país.

El golf mexicano, en buen momento

Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la Federación Mexicana de Golf mencionó que el golf mexicano vive un buen momento a nivel internacional, con torneos de los principales circuitos del mundo realizándose en el país. “Tenemos LPGA, tenemos LIV Golf, tenemos PGA, entre otros, la realidad es que la posición del gol en México es muy favorable, pero creo que lo más importante es compartir este mensaje de que debemos trabajar fuertemente para que el golf sea mucho más accesible para todas las personas”, subrayó.

“Es un honor increíble que la Lotería Nacional y todo el gobierno de México se sume al centenario de la Federación Mexicana de Golf. Para nosotros es un reconocimiento a la labor que hemos venido desempeñando en este tiempo. Impulsar un deporte que promueve los valores, y si todos los mexicanos tuvieran acceso a la práctica de este deporte, sin duda tendríamos ciudadanos que en su ADN tendrían un registro de valores muy importante”.

Por ese y más motivos para la FMG, el billete conmemorativo de lotería, “es un honor y un privilegio de poder compartir la historia de la federación por todo lo largo y ancho de la República Mexicana a través de este cachito”.

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano estuvo presente en el acto.