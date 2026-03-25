Tigres vs América Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Tigres vs América Femenil Las Águilas visitan el estadio Universitario en la jornada 14 de la Liga MX Femenil (Crónica Digital)

Tigres UANL y Club América Femenil protagonizan hoy uno de los partidos más interesantes de la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de este miércoles 25 de marzo que se disputa en el estadio Universitario, casa de las Amazonas: horario y dónde ver en vivo.

Con números prácticamente idénticos y antecedentes recientes que alimentan la rivalidad, el encuentro adquiere tintes de Liguilla adelantada.

Previa y pronóstico Tigres vs América Femenil | Partido de la jornada 14 de la Liga MX Femenil

Ambas escuadras llegan con 30 puntos tras 9 victorias, 3 empates y apenas una derrota. Además en la ofensiva suman 34 goles y sólo han recibido 10 goles en lo que va del torneo del futbol femenil mexicano; cifras iguales en todos los campos.

Tigres encuentra su fortaleza en casa y en una estructura ofensiva con múltiples variantes. Nombres como Anika Rodríguez y Diana Ordoñez encabezan el poderío de las dirigidas por Pedro Martínez. Además existe la posibilidad de minutos para Jennifer Hermoso en el juego de hoy.

En el caso de América, el análisis pasa por entender cómo reconfigurar su potencial ofensivo ante las ausencias. Aun así, el equipo mantiene talento suficiente para competir al más alto nivel. Geyse Ferreira se perfila como referencia en ataque por su capacidad de definición, mientras que Scarlett Camberos y Sarah Luebbert ofrecen profundidad y velocidad por los costados.

Bajo este panorama, el pronóstico apunta a un duelo cerrado. Tigres parte con ligera ventaja por la localía y la continuidad de su once; sin embargo se perfila un empate.

¿A qué hora juegan Tigres vs América Femenil hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tigres vs América Femenil?

La transmisión estará disponible en Fox+, mientras que en streaming estará habilitado en FOX ONE y Tubi, opciones que permiten ver el partido en vivo desde distintos dispositivos.

Alineaciones probables Tigres vs América Femenil

Tigres Femenil: Cecilia Santiago; Greta Espinoza, Jimena López, María Sánchez, Jennifer Cordinali; Diana Ordoñez, Myra Delgadillo, Emma Watson; Jennifer Hermoso, Iliana Izquierdo y Anika Rodríguez.

América Femenil: Sandra Paños; Isadoras Haas, Annia Mejía, Sofría Ramos, Gabriela García; Alexa Soto, Nancy Antonio, Jana Gutiérrez, Scarlett Camberos; Geyse Ferreira y Gianna Riley.