¡Última oportunidad para comprar Boletos del Mundial FIFA 2026! ¿Cuándo y cómo conseguir entradas de “último minuto”?

Boletos Mundial FIFA 2026 La ventana definitiva para compra de entradas estará disponible próximamente el el sitio oficial de FIFA.

Cuarta y última oportunidad para comprar boletos de la Copa del Mundo de la FIFA. El máximo organismo del futbol internacional informó este miércoles 25 de marzo cómo se llevará a cabo la venta de “último minuto” para adquirir las entradas de alguno de los 104 partidos de este torneo. Luego de más de 500 millones de solicitudes, se espera que este Mundial de futbol establezca el récord de mayor asistencia en la historia.

¿Cuándo inicia la última venta de boletos del Mundial FIFA 2026

Por medio de un comunicado, la FIFA informó que las últimas entradas disponibles estarán saliendo a la venta este próximo miércoles 1 de abril a partir de las 11:00 horas ET (9:00 horas CDMX).

Mark your calendars! Last Minute Sales for #FIFAWorldCup tickets begin April 1!



🗓️ Wednesday, April 1



⏰ 11AM ET/5PM CET



🎟️Tickets are available now on a first-come, first-served basis while supplies last. All ticket sales are final. Terms apply. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 25, 2026

¿Cómo comprar boletos para la última fase del Mundial FIFA 2026?

Según informó la FIFA, el proceso será igual que los tres anteriores, por lo que deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de venta de boletos

Acceder con tu cuenta registrada FIFA o crear una

Elegir el partido y tipo de boleto (se mostrarán solo los disponibles al momento de ingresar"

Confirmar el pago

Esta venta de venta de entradas estará abierta hasta que termine el torneo, por lo que podrás ingresar en todo momento a buscar tu boleto para cualquiera de los 104 partidos, incluidos los de las fases de eliminación directa sin importar que todavía no tengan equipos clasificados.

¿Qué hacer si yo ya tengo boleto para el Mundial FIFA 2026?

Además, si tú ya adquiriste tu boleto, podrás ingresar a tu cuenta de FIFA para conocer los detalles del lugar que se te fue asignado. También, tendrás disponible la opción de revender tus boletos a partir del jueves 2 de abril en la plataforma designada.