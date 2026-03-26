Andretti dice que ‘Checo Pérez y Bottas están oxidados; el tapatío responde, “hemos estado rindiendo alto”

El arranque de Cadillac en la F1 ha sido complicado. Sergio Pérez asegura estar contento con su desempeño al volante del MAC-26. (@Cadillac_F1)

Previo al Gran Premio de Japón, Sergio Pérez y Valtteri Bottas siguen teniendo el reflector de las cámaras, tras no alcanzar resultados aceptables como pilotos de Cadillac en el debut de la escudería en la Fórmula 1, luego de los premios de Australia y China.

En esas circunstancias, Mario Andretti, director del consejo de Cadillac F1 y campeón mundial de F1 en 1978, dijo que ambos pilotos estaban “un poco oxidados”, al hacer un breve análisis del comienzo de temporada.

“Para ser sincero, creo que los dos están un poco oxidados. Ambos llevan al menos una temporada fuera de la cabina. Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cautelosos, ya saben, solo para participar, y no complicar las cosas saliendo a la pista y generando más trabajo del necesario”, comentó Andretti en el podcast Drive to Wynn.

“Pero, por los comentarios iniciales, está claro que creo que nos falta algo de carga aerodinámica, especialmente estabilidad trasera. Eso es lo que no paro de oír de ambos y cosas por el estilo”, abundó Andretti sobre ambos pilotos.

Posterior al comentario de Andretti, Sergio Pérez fue preguntado sobre el tema por Motorsport.com durante su encuentro con los medios sobre cómo calificaba su rendimiento tras los comentarios de la leyenda estadounidense.

“Estamos rindiendo a un nivel muy alto”

“Para ser honesto, creo que hemos estado rindiendo a un nivel muy alto. Especialmente, estaba muy contento con mi fin de semana en Melbourne, mi primera clasificación. Estaba bastante satisfecho con eso”, dijo ‘Checo’ Pérez.

“En la carrera tuvimos escenarios muy diferentes, sufrimos mucho daño. Así que no ha sido algo realmente sencillo. Shanghái no fue un fin de semana sencillo, tuve mucho daño en la carrera”.

Pérez Mendoza también hizo énfasis en: “No he tenido un fin de semana completo, por así decirlo, pero creo que en términos de mi desempeño estoy bastante contento. Al regresar, inmediatamente estuve al ritmo en un par de días. Creo que estoy en un buen lugar en lo que respecta a mi conducción”.

Cadillac eligió a dos pilotos veteranos para debutar en la máxima categoría y está aprovechando la experiencia de Pérez y Bottas para guiar a la escudería.

En el Gran Premio de China los dos autos de Cadillac llegaron a la meta, a pesar del incidente entre Pérez y Bottas en la última vuelta.