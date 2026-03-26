Dinamarca vs República Checa: ¿Cuándo se define al último rival de la Selección Mexicana en fase de grupos?

Dinamarca vs República Checa El ganador de este partido se enfrentará a la Selección Mexicana en la fase de grupos de la Copa del Mundo el próximo 24 de junio.

El camino rumbo a la Copa del Mundo continúa y estamos a sólo un partido de conocer quién será el tercer y último rival de México durante la Fase de Grupos. Después de las semifinales de la Eliminatoria UEFA , Dinamarca y la República de República Checa resultaron vencedores de sus respectivos enfrentamientos. Ahora, será uno de estos dos quien acompañe al ‘Tricolor’ en el sector A junto con Sudáfrica y Corea del Sur

¿Cuándo se juega el Dinamarca vs Irlanda que definirá al último rival de México?

La selección danesa es la segunda mejor en el ranking FIFA de todas las que están en estas llaves de repesca, sólo por debajo de Italia. En su partido semifinal, no tuvo demasiados inconvenientes para imponerse 4-0 a Macedonia del Norte, quien concluyó su sueño de poder asistir por primera vez en su historia. Ahora, el cuadro danés tendrá que salir de casa para buscar su boleto a la próxima Copa del Mundo.

Por su parte, República Checa se repuso de un partido que empezó perdiendo por dos goles y que supo venir de atrás para empatar y llevarse la eliminatoria por la vía de los penales. Ahora, volverán a tener la ventaja de la localía y jugar frente a su afición, que sueña con estar en un Mundial por primera vez desde hace 20 años.

El partido de vuelta se disputará este próximo martes 31 de marzo a las 13:45 horas (hora CDMX). El ganador estará en el Grupo A y enfrentará a México en la tercera jornada de la Copa del Mundo el próximo miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Banorte.