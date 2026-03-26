Frases célebres modernas del ajedrez

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El ajedrez en 2026 late con energía renovada gracias a una generación diversa de jugadores que expresan, sin filtros, la presión, la pasión y los cambios del juego en la era posterior a la pandemia y de los grandes torneos en línea.

«No se acaba hasta que se acaba» Hikaru Nakamura (2025, animando su regreso a los torneos clásicos para clasificar al Candidates 2026).

«Tienes que darlo todo y seguir luchando.» R Praggnanandhaa (2024, tras una dolorosa derrota en Norway Chess, recordándonos la importancia de la resiliencia).

«El pensamiento crítico es el factor más importante en el ajedrez. Al igual que en la vida, debes pensar antes de tomar decisiones.» Hikaru Nakamura (una idea clásica que sigue resonando en debates actuales).

“Debes ser implacable. Algunos creen que, si el rival hace una partida hermosa, está bien perder. Yo no.” — Magnus Carlsen

“Solo quiero disfrutar la experiencia. El ajedrez es un juego hermoso.” — Gukesh Dommaraju (2026)

“Es el mejor niño de 14 años que el mundo ha visto jamás.” — Magnus Carlsen sobre el prodigio Yagiz Kaan Erdogmus

«Mi juego ya no está al mismo nivel que antes.» R Praggnanandhaa (2026, una autocrítica honesta antes del Candidates, mostrando vulnerabilidad en la élite).

«Juega muchas partidas y analízalas después.» Alireza Firouzja (consejo reciente a jugadores principiantes, priorizando la práctica sobre la teoría excesiva).

«Algo le pasa a mi cabeza; ya no funciona como solía hacerlo.» Hikaru Nakamura (2025, en Norway Chess, confesando abiertamente el desgaste mental del profesionalismo).

“En el fondo sigo siendo ese niño que ama el ajedrez.” — Gukesh Dommaraju

«Soy un león viejo, pero todavía puedo morder la mano de quien se la meta en la boca.» Viktor Korchnoi

Prueba de ello es la impresionante partida que jugó a los 79 años, contra uno de los maestros de élite del ajedrez contemporáneo

CARUANA – KORTCHNOI

GIBRALTAR 2011

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.d3 d6 6.c3 Ae7 7.0–0 0–0 8.Te1 Cd7 9.Ae3 Cb6 10.Ab3 Rh8 11.Cbd2 f5 12.Axb6 cxb6 (Esta es una fascinante posición que merece una explicación: Al doblar los peones, las negras pierden por completo el control potencial de las casillas blancas del centro)

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13.Ad5? (La forma de explotarlo es por medio de 13.exf5 Axf5 14.Ad5 y si Axd3 15.Ce4 Axe4 16.Axe4 la diferencia de fuerzas entre los dos alfiles es abismal. Al desprenderse de su peón en e4, las blancas ganan las casillas d5 y e4 para sus piezas)

13...g5! 14.h3 g4! 15.hxg4 fxg4 16.Ch2 Ag5 17.Cc4 b5 18.Ce3 Axe3?! (18….h5!) 19.Txe3 Df6 20.De1 Ce7 21.f3 Cxd5 22.exd5 Tg8 23.Dg3?! (23.Td1=) gxf3 24.Dxf3 Af5! 25.Tf1 Tg5! 26.Rh1?? (26.Tf2 mantiene el margen de tablas)

26...Dh6? 27.Tf2 Tag8 28.Te1? (28.Rg1) Dg6 29.Te3 Axd3! 30.Rg1 e4 31.Dh3 Txd5 32.Dd7 Tg5 33.g4 Dh6 34.Tf7 T5g7 35.Txg7 Txg7 36.Dd8+ Tg8 37.Db6 Df6 38.Dxb7 Tf8 39.Da7 b4 40.Th3 Dg7 41.De3 bxc3 42.bxc3 Dxc3 43.Th5 d5! 44.g5? Da1+ 45.Rg2 Af1+ 46.Rg3 De5+ 0–1