Jannik Sinner se instala en semifinales en el Masters de Miami

Miami Open 2026. Jannik Sinner aspira a ganar su primer Masters 1000 de Miami. (Alberto Boal/EFE)

El italiano Jannik Sinner se clasificó este jueves a las semifinales del Masters 1.000 de Miami y extendió a 30 el número de sets consecutivos ganados en torneos de esta categoría, después de pasar por encima del estadounidense Frances Tiafoe.

Sinner, número 2 del mundo, superó a Tiafoe, número 20, por 6-2 y 6-2 en 1 hora y 11 minutos de partido para seguir soñando con el ‘Sunshine Double’, que consiste en ganar los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami en un mismo año.

El italiano sería el octavo tenista masculino en lograrlo tras Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016).

El récord anterior, de Novak Djokovic, data de 2016.

Además, Sinner prolongó ante Tiafoe su racha de sets seguidos ganados en torneos Masters 1.000 , que ya alcanza las 30 mangas desde que comenzó en París el año pasado, y se amplió durante Indian Wells.

Este jueves, el estadounidense no fue rival para el número 2 del mundo, que sumó 13 saques directos, ganó un 84 % de los juegos con su primer servicio, un 69 % con su segundo y no enfrentó bolas de rotura en contra.

Sinner rompió a Tiafoe en el primer juego de partido tras una contradejada y un bonito globo, y de nuevo le quebró al resto con 1-3 en el marcador.

El segundo set siguió el mismo patrón, cuando Sinner ganó el segundo juego al resto, y volvió a romperle para poner el 2-5, tras lo que sentenció con su saque.

Tiafoe apenas salvó 3 de las 7 bolas de ‘break’ que cedió a Sinner, y se le vio desesperado en la segunda manga, cuando tiró su raqueta contra el suelo después de perder su servicio.

Sinner disputará este viernes su cuarta semifinal en cinco participaciones en Miami ante el vencedor del cruce entre el argentino Francisco Cerúndolo (puesto 19 en la ATP) y el alemán Alexander Zverev (4).

La victoria del italiano, que el año pasado no pudo disputar este torneo debido a la suspensión de tres meses que recibió tras un positivo por clostebol, una sustancia prohibida, también se acerca en el ranking a Carlos Alcaraz.

El italiano comenzó el torneo 2.150 puntos por detrás de Alcaraz, pero podría reducir la brecha a 1.190 si gana el torneo.