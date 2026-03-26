Javier Aguirre ve luz al final del túnel y confía en recuperar a los lesionados del Tri rumbo al Mundial

A TODO VAPOR. Javier Aguirre y Álvaro Fidalgo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). (Foto: David Leah/Mexsports) (David Leah/David Leah)

Javier ‘Vasco’ Aguirre, director técnico del Tri, afirmó este jueves que mantiene el optimismo pese a las múltiples lesiones que han afectado a la selección nacional, al asegurar que la mayoría de los futbolistas lastimados muestran avances importantes y todavía tienen margen para ponerse en forma de cara a la Copa del Mundo 2026, siempre y cuando sean convocados.

“Los lesionados han sido un contratiempo, pero nos llegan buenas noticias desde Tijuana y desde Europa. De los 12 lastimados hay dos o tres descartados por los médicos, pero los demás pueden llegar al Mundial”, señaló el estratega en conferencia de prensa.

Seguimiento puntual y señales alentadoras

Aguirre detalló que mantiene un seguimiento cercano sobre el estado físico de jugadores clave, entre ellos Gilberto Mora, joven mediocampista que milita en Xolos de Tijuana, quien ha padecido problemas de pubalgia.

El técnico explicó que Mora ha mostrado buenas sensaciones, realiza entrenamientos diferenciados y es monitoreado de manera constante. “Estoy pendiente de cuánto pesa, cuánto se entrenó y hasta qué comió”, subrayó el llamado Vasco, dejando en claro la atención al detalle dentro del proceso.

Figuras ofensivas, cada vez más cerca

El combinado nacional ha resentido la ausencia de varios de sus referentes, pero Aguilar se mostró particularmente esperanzado con la evolución de los atacantes Santiago Giménez, del AC Milan, y Alexis Vega, del Toluca, ambos ya reincorporados a la actividad competitiva.

Asimismo, señaló que Edson Álvarez, Luis Chávez y otros mediocampistas continúan con su proceso de recuperación, lo que alimenta el panorama positivo en la recta final hacia la gran cita mundialista.

Fidalgo, integración inmediata y aporte positivo

En otro rubro, Aguirre elogió la disposición y actitud del mediocampista español Álvaro Fidalgo, quien se ha integrado rápidamente al entorno del seleccionado mexicano y ha sido, en palabras del técnico, una grata adquisición para el grupo.

“Se echó cinco años entre nosotros; conoce a mucha gente, bromea y es uno más pidiendo la pelota, entrenándose de forma muy natural”, comentó Aguirre sobre el futbolista que militó cinco temporadas con el América, club con el que conquistó tres títulos de Liga MX.

Azteca renovado y duelo de alto calibre

El estratega nacional también se dijo emocionado por el partido amistoso del próximo sábado ante Portugal, sexta selección del ránking FIFA, encuentro que marcará la reapertura del Estadio Azteca, previo al Mundial que albergará México.

“La cancha quedó primorosa, será el escenario ideal para enfrentar a un gran rival como Portugal. Somos unos privilegiados”, afirmó Aguirre, quien reveló que ya visitó el inmueble tras su remodelación.

Sin lista definida y un grupo comprometido

Sobre la convocatoria para el Mundial, Aguirre fue claro al señalar que no tendrá definida la lista final hasta unos días antes del debut, programado para el 11 de junio ante Sudáfrica, en el partido inaugural del torneo.

El ‘Vasco’ destacó además la disciplina y el compromiso del plantel, y anticipó que el equipo llegará en buen momento a la justa mundialista, donde México también enfrentará en la fase de grupos a Corea del Sur y a un rival europeo, que se conocerá el próximo martes.

Ochoa, liderazgo sin garantías

Finalmente, Aguirre habló sobre el guardameta Guillermo Ochoa, quien a sus 40 años fue convocado y aspira a disputar su sexto Mundial, un récord histórico para un futbolista mexicano.

El seleccionador destacó su liderazgo dentro y fuera de la cancha, aunque fue prudente respecto a su presencia en 2026. “Es un jugador activo, ayuda mucho, lo quiero ver, pero no prometo nada”, concluyó.