Lydia Ko firma 60 golpes en el Ford Championship, lo mejor de su carrera

Torneo Ford Championship. Lydia Ko tuvo una ronda formidable en el Cattail of Whirlwind Golf Club en Phoenix. (LPGA)

La neozelandesa Lydia Ko firmó la mejor ronda de su carrera con 60 golpes (-12) libre de bogeys en su primer recorrido en el torneo Ford Championship del LPGA Tour, en el que la mexicana Gaby López inició con 69 impactos.

La sudcoreana Hyo Joo Kim, campeona defensora, apenas fue superado con un golpe menos por Ko para estar en el segundo sitio. Es la primera vez desde el Kellogg-Keebler Classic de 2003 que dos jugadoras terminan con doble dígito bajo par en la ronda inicial.

“Creo que nunca había empezado una ronda con cuatro birdies, así que fue genial aprovechar el buen comienzo y continuar así en la segunda mitad del recorrido”, dijo Ko. “Creo que, como cualquier golfista, cuando las cosas van bien también piensas en lo que podría salir terriblemente mal. Siento que mantuve la calma y jugué muy bien”.

En el Cattail of Whirlwind Golf Club en Phoenix, Ko tuvo un gran ritmo tras un inusual cambio de putter y comenzó a acumular birdies, cuatro del hoyo 10 al 13, dos más en el 16 y 17, para la segunda parte de recorrido cerró con seis birdies más.

Los 60 golpes de Ko, fue la novena vez o menos que una jugadora logra en el LPGA Tour. La más reciente la logró Lucy Li en el Pinnacle Country Club de Arkansas en 2024.

Kim también comenzó en el hoyo 10 y logró 28 golpes en los primeros nueve hoyos, terminando con birdie-eagle-birdie, incluyendo un hoyo en uno desde la calle en el par 4 del hoyo 8.

Nelly Korda, quien comenzó el año con una victoria en Florida y fue subcampeona la semana pasada en California, terminó con 63 golpes, uno de los mejores de su carrera.

Los mejores scores de la jornada se lograron por la mañana, Gaby López jugó por la tarde cuando la temperatura osciló entre los 38 grados Celsius. La mexicana apuntó en su tarjeta cinco birdies y dos bogeys.

Jeeno Thitikul, la número 1 del golf femenino, también firmó 69 golpes.