República Checa vs Irlanda: Horario, canal, cómo y dónde ver el Repechaje UEFA

República Checa vs Irlanda | Repechaje UEFA El ganador de esta serie se medirá a Dinamarca o Macedonia del Norte por el boleto definitivo a la Copa del Mundo.

Es ganar o quedar eliminados para los equipos del Repechaje UEFA. Ya sólo quedan cuatro lugares para equipos europeos en la fase de grupos y ya no hay ningún margen de error. La República de Irlanda logró colarse en esta instancia luego de cerrar su participación con dos victorias, incluida una ante Portugal y ahora buscan regresar a este torneo después de más de 20 años de ausencia. En frente, la República Checa sólo tiene una participación desde que dejó de ser parte de la extinta Checoslovaquia. Hoy, tendrán que dar ese primer paso si quieren mantener sus posibilidades de estar en la Copa del Mundo.

A partir de este jueves 26 de marzo, 22 equipos van en busca de los seis últimos lugares para la fase de grupos de este Mundial FIFA 2026. Cuatro de ellos se disputarán entre 16 equipos de la UEFA. El tetcer y último rival de la Selección Mexicana saldrá de la llave D de esta repesca. Dinamarca y Macedonia del Norte se encuentran dentro de la otra parte de la eliminatoria. El vencedor entre República Checa y la República de Irlanda se medirá a uno de estos dos en lo que será el partido definitivo por estar en el máximo torneo futbolístico de selecciones.

¿A qué hora es el República Checa vs Irlanda? | Repechaje UEFA D

13:45 horas

¿Cómo ver el República Checa vs Irlanda? | Repechaje UEFA D

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Previa del República Checa vs Irlanda | Repechaje UEFA D

Dos equipos con más de 20 años sin estar en la Copa del Mundo buscan regresar. Esta edición será la más grande de todos los tiempos con 48 selecciones, lo que significa más boletos que nunca. Ahora, a menos de 100 días de comenzar el torneo, los últimos lugares deben ser ocupados en eliminatorias directas y sin tiempo extra.

La República Checa se clasificó como uno de los mejores segundos lugares luego de quedar debajo de Croacia. Sin embargo, todavía debe de demostrar que puede ser una escuadra competitiva en el más alto nivel. Su última participación en la Copa del mundo fue en la fase de grupos de Alemania 2006. Desde entonces, se ha perdido las cuatro ediciones más recientes.

Irlanda logró la sorpresa en las últimas dos jornadas luego de vencer a la Portugal de Cristiano Ronaldo y a Hungría como visitantes. El “ejército verde” demostró que está listo para competir hasta el final para poder estar de nueva cuenta en la Copa del Mundo, torneo en el que no participan desde los octavos de final de Corea-Japón en 2022 con Robbie Keane como gran referente.

Posibles alineaciones del República Checa vs Irlanda | Repechaje UEFA D

República Checa: Matej Kovar, Ladislav Krejci, Robin Hranac, Martin Vitík, Jaroslav Zeleny, Tomas Soucek, Lukas Cerv, Adam Karabec,Vladimír Coufal, Lukas Provod, Patrik Schick

Irlanda: Caoimhim Kelleher, Jake O’Brien, Nathan Collins, Dara O’Shea, Séamus Coleman, Jack Taylor, Jayson Molumby, Ryan Manning, Finn Azaz, Chiedozie Ogbene, Troy Parrott