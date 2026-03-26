Resultados repechaje UEFA Mundial 2026: ¿Cómo quedaron los partidos de hoy? (X: FIFA)

22 selecciones se disputan los seis puestos restantes para entrar al Mundial 2026 de la FIFA, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá en solo tres meses.

El repechaje europeo se realizará en los países con mejor posición en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Para entrar a la contienda mundialista, el repechaje se disputará a partido único, por lo que tanto las semifinales cómo la final, se definirán en un solo encuentro. Estas se llevarán a cabo el miércoles 26 y el martes 31 de marzo.

Resultados del repechaje UEFA y cruces definidos

El repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 vivió una jornada decisiva con la disputa de las semifinales, donde varias selecciones mantuvieron vivas sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo. Los encuentros se jugaron a eliminación directa, con duelos cerrados y definiciones dramáticas.

Turquía venció 1-0 a Rumanía, mientras que Italia superó 2-0 a Irlanda del Norte. Bosnia y Herzegovina avanzó tras empatar con Gales y ganar en penales, al igual que la República Checa, que eliminó a Irlanda desde los once pasos. Suecia derrotó 3-1 a Ucrania, Polonia hizo lo propio al vencer 2-1 a Albania, Kosovo superó 4-3 a Eslovaquia en un duelo lleno de goles y Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte.

Con estos marcadores, quedaron definidos los enfrentamientos de la siguiente fase del repechaje europeo. Italia se medirá ante Bosnia y Herzegovina, Suecia enfrentará a Polonia, Turquía jugará contra Kosovo y Dinamarca se verá las caras con la República Checa.

Estos duelos definirán a las selecciones que obtendrán su lugar en el Mundial 2026 a través de la vía europea, en una fase que mantiene la tensión por la calidad de los equipos involucrados.



