¡Adiós al efectivo en el Estadio Banorte! Pagos serán únicamente con tarjeta

Estadio Banorte Tras su remodelación, el inmueble solo permitirá pagos digitales para el consumo de bebidas y alimentos.

Este sábado 28 de marzo, el Estadio Azteca tendrá su reinauguración, ahora como Estadio Banorte. El ‘Coloso de Santa Úrsula’ lleva meses de un polémico arreglo que finalmente será presentado con el partido amistoso entre México y Portugal de Fecha FIFA. Ahora, otro de los cambios oficiales es que las compras ya no se podrán realizar con dinero en efectivo, únicamente de forma digital.

Estadio Banorte ¿Cómo pagar con tarjeta?

Por medio de sus redes sociales, el Estadio Banorte informó que, como parte de la nueva experiencia del inmueble, ninguna transacción para comidas o bebidas dentro se podrá realizar con efectivo. Ahora, será de forma 100% digital a través de tarjetas de crédito o de debito de cualquier institución bancaria.

Por otra parte, también señalaron que, podrás adquirir tarjetas prepagadas en caso de que no quieras o puedas utilizar crédito o débito. Estas servirán para futuros eventos participantes en el mismo Estadio Banorte, por lo que podrás guardarlas para ocuparlas en futuras ocasiones.

¿Cuál es la promoción de tarjetas Banorte en el Estadio?

Además, si cuentas con tarjetas de crédito, débito o nómina de Banorte, tendrás una promoción especial para recibir una bonificación de 100 pesos por cada 500 gastados.