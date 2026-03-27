México vs Portugal: ¿Fidalgo será titular? El 11 que perfila Javier Aguirre en el nuevo Estadio Banorte

La Selección Mexicana se alista para enfrentar a Portugal en un partido amistoso que marcará un momento especial: la reapertura del histórico Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026. Bajo el mando de Javier Aguirre, el Tri perfila un once competitivo, donde destaca la posible titularidad de Álvaro Fidalgo.

Fidalgo, la gran novedad en el mediocampo

Uno de los puntos que más llama la atención es la inclusión de Fidalgo desde el arranque. El mediocampista, actualmente en el Real Betis, ha sido considerado por Aguirre gracias a su capacidad para generar juego, controlar el ritmo del partido y aportar claridad en la salida.

Ante algunas bajas importantes en la convocatoria, el técnico mexicano apostaría por un mediocampo equilibrado, donde Fidalgo compartiría funciones con elementos de recuperación y distribución, lo que le abriría la puerta como titular.

El posible 11 de México

De acuerdo con lo que ha trabajado el cuerpo técnico en los últimos días, esta sería la alineación probable de México para enfrentar a Portugal:

Portero

Guillermo Ochoa

Defensas

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mediocampo

Erik Lira

Carlos Rodríguez

Álvaro Fidalgo

Delanteros

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

Alexis Vega

Un ensayo clave rumbo al 2026

El partido ante Portugal no solo representa una prueba exigente para el combinado nacional, sino también una oportunidad para que Aguirre defina su base de cara al Mundial 2026.

La posible titularidad de Fidalgo refleja la intención del técnico de apostar por un estilo con mayor posesión y creatividad en el medio campo, algo que podría ser clave en el nuevo proceso del Tri.

En un escenario histórico como el Azteca, México buscará dar un golpe de autoridad… y Fidalgo podría ser protagonista desde el primer minuto.