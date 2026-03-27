Nelly Korda releva a Lydia Ko en la punta del Ford Championship

Torneo LPGA en Phoenix. Nelly Korda jugó una sólida segunda ronda y asume el liderato en el Ford Championship. (Foto especial)

Nelly Korda desafío al clima difícil del viernes por la tarde y logró firmar tarjeta de 65 golpes (-7), que le sirvieron para tener una ventaja de dos golpes sobre su más cercana perseguidora Hyo Joo Kim, a la mitad de la competencia del Ford Championship que se juega en Phoenix.

La estadounidense tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja, pero falló un putt para birdie en hoyo 17. No obstante, Korda demostró un juego de putt fluido y seguro en el Cattail del Whirlwind Golf Club.

“Dejé escapar un par de golpes al final”, comentó Korda. “Pero estoy jugando un golf muy sólido, y cuando cometo un error, intento que no me afecte demasiado”, añadió tras sumar 128 (-16).

Hyo Joo Kim sigue al acecho

La sudcoreana Hyo Joo Kim, la campeona defensora en Phoenix y ganadora de la Founders Cup la semana pasada al imponerse a Korda en la última hora, firmó un 69 después de superar algunos errores para 130 (-14).

“Ya me estoy cansando de vernos”, dijo Korda entre risas. “Sí, está jugando un golf muy sólido. Al final, eso es lo que me motiva a querer mantenerme a su nivel. Estamos compitiendo de igual a igual, así que es agradable. Al fin y al cabo, somos competidoras, pero somos muy amigas. Siempre he disfrutado jugando con ella. Siempre me fascina su putt”.

Lydia Ko, quien embocó muchos putts en su primera ronda, el viernes solo los suficientes para un 71 que la dejó empatada en el tercer sitio con Jenny Bae (65) y Minami Katsu (66), las tres con -13.

Gaby López remonta sitios

La mexicana Gaby López remontó 20 posiciones después de ronda de 68 y con un total de 137 (-7) comparte el sitio 35 del tablero a nueve golpes de distancia de Korda.

Asterisco Talley, la amateur de 17 años, firmó una tarjeta de 65 golpes y con -10 golpes está en el grupo de las 10 mejores. Talley viajará la próxima semana a la sede del Masters para competir en el Augusta National Women’s Amateur.