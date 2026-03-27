Pachuca vs Monterrey Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Rayadas en la Liga MX Femenil

Pachuca vs Monterrey Femenil Rayadas visitan el Estadio Hidalgo hoy en busca de mantener el liderato de la Liga MX (Crónica Digital)

Pachuca y Monterrey Femenil protagonizan hoy uno de los partidos más interesantes de la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de este viernes 27 de marzo que se disputa en el estadio Hidalgo, casa de las Tuzas: horario y dónde ver en vivo.

La diferencia en la tabla es mínima entre ambas escuadras. Rayadas llega como líder invicto y con una regularidad que ha marcado el ritmo del campeonato,

Pachuca mantienen una persecución constante que ahora encuentra en casa una oportunidad directa para alterar el orden en la tabla general del futbol mexicano femenil.

Previa y pronóstico Pachuca vs Monterrey Femenil | Partido de la jornada 14 de la Liga MX Femenil

Monterrey suma 33 puntos tras 10 victorias y 3 empates. Las dirigidas por Amandine Miquel rompieron el récord de la institución de más partidos invictos desde un arranque de torneo.

Las Tuzas acumulan 30 puntos y llegan impulsadas por una victoria ante Pumas que confirmó su capacidad para responder bajo presión. Cuatro triunfos en sus últimos seis partidos reflejan un equipo que tomó ritmo en su producción ofensiva.

Pachuca es una de las mejores ofensivas del Clausura 2026, registrando 37 tantos frente a los 34 de Monterrey. Las locales tienen en Charlyn Corral y Aline Gomes dos jugadoras que pueden liquidar el partido en cualquier momento.

El pronóstico es de un empate en el Estadio Hidalgo.

¿A qué hora juegan Pachuca vs Monterrey Femenil hoy?

El partido se disputa este viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Hidalgo, con inicio programado a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pachuca vs Monterrey Femenil?

La transmisión estará disponible a través de FOX y FOX One.

Alineaciones probables Pachuca vs Monterrey Femenil

Pachuca perfila una alineación con Esthefanny Barreras en la portería; una línea defensiva integrada por Kenti Robles, Ohale Osinachi, Yirleidis Quejada y Andrea Pereira; en el mediocampo aparecen Berenice Ibarra, Karla Nieto y Abril Fragoso, mientras que el ataque se conforma con Charlyn Corral, Aline Gomes y Nina Nicosia.

Monterrey se presentaría con Paola Manrique bajo los tres palos; en defensa, Alejandra Calderón, Carol Cázares, Daiane Limeira y Karol Bernal; el mediocampo estaría compuesto por Lourdes Martínez, Diana García y Marcela Restrepo; en ofensiva, Christina Burkenroad, Jermaine Seoposenwe y Lucía García asumirían la responsabilidad de generar goles.