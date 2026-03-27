Valtteri Bottas con mejor fluido que ‘Checo’ Pérez en la PL2 en Japón

Gran Premio de Japón. Valtteri Bottas y Sergio Pérez intercambian puntos de vista sobre el funcionamiento del Cadillac. (@CadillacargF1)

El equipo Cadillac de Fórmula 1 trajo pequeñas mejoras al Gran Premio de Japón y al parecer le están funcionando, al estar al menos a unos segundos del ritmo y con algún tipo de problema técnico surgiendo por el camino en el Circuito Internacional de Suzuka.

Valtteri Bottas se mostró impresionado por su fluido del viernes con el monoplaza en los segundos ensayos libres en el Gran Premio de Japón, terminó en el sitio 18º a 2.482s del ritmo impuesto por Oscar Piastri que lideró la práctica. Su compañero Sergio Pérez volvió a tener problemas y terminó 20º a 3.556.

Cuando se le preguntó a Bottas si había marcado hasta ahora el día más competitivo de Cadillac, respondió: “Sí. Parece que hemos reducido un poco la diferencia con todos los coches de delante”.

Su práctica sin problemas

“En mi lado del garaje, por primera vez en un fin de semana de carrera, no hubo ni un solo problema. Pudimos centrarnos por completo en el rendimiento, en el trabajo de puesta a punto, y no en solucionar problemas”.

Continuó: “Creo que tanto el ritmo a una vuelta como el ritmo de carrera, todavía estamos un poco por detrás de Williams, pero por delante de Aston. Siento que hemos ganado un poco de carga, un poco de estabilidad. Seguimos careciendo de mucho en comparación con los equipos punteros. Ahora sabemos, otra vez, dónde debemos seguir concentrándonos. Pero sí, todo funciona como esperaba con las piezas nuevas.”

‘Checo’ Pérez con problema de energía

Las condiciones con Sergio Pérez fueron distintas: “Cuando salimos (en el segundo ensayo) tuvimos otro problema con la distribución de energía y perdimos mucho tiempo de vuelta”, comentó el mexicano.

“No ha sido el mejor día y es difícil sacar conclusiones, pero analizaremos todo lo relacionado con Valtteri y esperamos tener un día más sencillo (clasificación)”, añadió.

Pat Symonds, consultor de ingeniería de Cadillac, reveló que todo lo que están tratando de hacer es simplemente poner carga en el coche: “Como la mayoría, queremos asegurarnos de que la carga en la parte trasera sea consistente”.

A falta de un análisis completo de la sesión, cree que los pilotos ciertamente parecen pensar que el coche está bastante bien equilibrado. “Así que tuvimos un buen equilibrio entre alta velocidad y baja velocidad y tuvimos un buen equilibrio entre poco combustible y mucho combustible. Ahora, si podemos simplemente conseguir un poco más de carga en el coche, creo que podemos empezar a meternos un poco en ese mediocampo”, sentenció.