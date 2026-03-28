El consuelo de Cadillac es que no son los últimos de la parrilla para el GP de Japón

Gran Premio de Japón F1. Sergio Pérez insiste que sigue teniendo problemas con el despliegue de energía. (@CadillacargF1)

En otro fin de semana complicado para Sergio Pérez en la clasificación del Gran Premio de Japón, el mexicano hizo un pequeño análisis sobre los problemas que enfrenta con su Cadillac, que largará desde el sitio 19 de la parrilla de salida para la carrera del domingo en el Circuito Internacional de Suzuka.

‘Checo’ Pérez registró un tiempo de 1m32.206s que lo dejó 0.440s por delante del Aston Martin de Fernando Alonso, aunque a 1.1s del Haas de Oliver Bearman ubicado en 18.º

Algunos de los problemas que ha enfrentado el mexicano es el despliegue de energía y reconoció que: “Estamos sufriendo mucho con problemas de despliegue, estoy perdiendo alrededor de tres [décimas] a medio segundo en cada vuelta que he dado hasta ahora en el fin de semana. Y todavía no lo entendemos del todo bien.”

Con el sentimiento de decepción el tapatío añadió: “Como piloto y como equipo, siempre quieres maximizar todo el potencial de tu coche. Y cuando no lo haces, es un poco decepcionante. Pero obviamente también tenemos que mirar lo positivo: estamos por delante de Aston y nos vemos bien en ritmo de carrera en comparación con ellos.”

Controlar todo lo que sucede

“Pero sí, realmente tenemos que empezar a juntar nuestro rendimiento máximo. También perdí una tanda en la clasificación, así que solo hice dos. Así que muchas cosas, si las sumas todas, pueden ser mucho tiempo de vuelta, así que solo tenemos que asegurarnos de controlar esas cosas”, concluyó el tapatío.

Valtteri Bottas fue 0.124s más lento que su compañero de equipo y saldrá desde el sitio 20 de la clasificación. “Estaba intentando sacar un poco más de tiempo en la última vuelta, pero probablemente me excedí un poco, castigué un poco más los neumáticos, pero hay que intentarlo. Creo que simplemente ahí es donde estamos ahora. Sigue habiendo una clara brecha con la zona media y una brecha con Aston, así que más o menos ahí estamos”, dijo el finés.

También hizo énfasis en que siguen careciendo de carga, “especialmente en comparación con los equipos punteros, mucha carga.”