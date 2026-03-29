Real Madrid vs Barcelona femenino: horario, cómo y dónde ver el partido EN VIVO

Real Madrid vs Barcelona Femenino hoy Foto: Gemini

El futbol femenino vuelve a colocarse en el centro de la conversación global con uno de los partidos más esperados del calendario: el enfrentamiento entre Real Madrid Femenino y FC Barcelona Femenino. Un duelo que no solo representa una rivalidad histórica, sino también el crecimiento, la competitividad y la consolidación del futbol femenil como espectáculo de alto nivel.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber antes de este choque que promete emociones intensas.

¿A qué hora y en dónde juegan?

El partido entre el Real Madrid Femenino y el FC Barcelona Femenino se disputa este domingo 29 de marzo de 2026, en un encuentro correspondiente a la liga española femenina.

El escenario será el Estadio Alfredo Di Stéfano, casa del conjunto merengue, un recinto que se ha convertido en una fortaleza clave para el desarrollo del equipo blanco en los últimos años. El silbatazo inicial está programado a las:

México (CDMX): 13:00 horas

¿En qué canal ver ?

La transmisión del partido estará disponible a través de plataformas oficiales que cuentan con los derechos de la liga española femenil.

En México, el encuentro podrá seguirse principalmente vía streaming a traves de DAZN.

Además, diversas aplicaciones deportivas ofrecerán cobertura en tiempo real con estadísticas, alineaciones y minuto a minuto, lo que permite a los aficionados no perder detalle del encuentro.

¿Cómo llegan los equipos desde su último partido?

El FC Barcelona Femenino llega como claro favorito, respaldado por una racha dominante tanto en liga como en competiciones europeas. El conjunto blaugrana ha mostrado una versión sólida, con un ataque contundente y una defensa prácticamente impenetrable, consolidándose como uno de los mejores equipos del mundo.

En su último compromiso, el Barça volvió a demostrar su poder ofensivo, resolviendo el partido con autoridad y manteniendo su paso firme en la temporada.

Por su parte, el Real Madrid Femenino encara este duelo con la motivación de acortar distancias frente a su máximo rival. Aunque ha tenido una campaña competitiva, el equipo merengue sabe que este tipo de partidos son clave para medir su verdadero nivel.

En su más reciente encuentro, el Madrid logró un resultado positivo que refuerza su confianza, aunque aún tiene el reto de dar un golpe de autoridad ante el gigante catalán.

Posibles alineaciones

Para este enfrentamiento, ambos equipos podrían apostar por sus mejores piezas, en un duelo que suele definirse por detalles tácticos y momentos individuales.

Real Madrid Femenino

Portera: Misa Rodríguez

Defensas: Oihane, Ivana Andrés, Kathellen, Olga Carmona

Mediocampo: Teresa Abelleira, Toletti, Zornoza

Delanteras: Athenea del Castillo, Linda Caicedo, Bruun

FC Barcelona Femenino