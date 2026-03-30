Examen reprobado

DECEPCIONADOS. .

Desde la venta de boletos, lo que parecía ser el mejor partido de preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial se convirtió en un desastre.

Hace unos meses, el fracaso de la plataforma de boletos provocó un caos; luego se anunció que Cristiano Ronaldo no vendría y, finalmente, este sábado, una serie de circunstancias hicieron de este uno de los sábados más difíciles para el futbol mexicano.

UN PARTIDO QUE NACIÓ TORCIDO

La reinauguración del Estadio Azteca / Banorte / Ciudad de México, o como usted guste llamarlo, fue el examen previo al Mundial más fuerte en todos los aspectos para todos los que estarán involucrados en el evento, y casi todos salieron reprobados.

Desde el gobierno de la Ciudad, que días antes causó caos entre los habitantes de la capital con anuncios sobre el tráfico que nunca terminamos de entender, hasta el momento mismo de la llegada al “Coloso”, que afortunadamente no acabó en tragedia, especialmente del lado de Tlalpan.

EL ESTADIO, A MEDIAS

El estadio definitivamente no está terminado, pero personalmente me gustó la remodelación, aunque muchas experiencias personales señalan que faltaron cosas y que otras se hicieron por “encimita”. Se mantuvo la esencia histórica del inmueble y se modernizó.

Evidentemente hubo fallas, pero en este aspecto sabíamos que se trataba de una prueba, precisamente para detectar qué falta y qué tanto funciona lo hecho. Este es el rubro en el que puede otorgarse un “aprobado”, pero de panzazo, nada sobrado.

UN LLENO ESPECTACULAR

Se veía espectacular lleno, con más de 87 mil personas, y como debe ser un estadio: con gradas completas.

En la cancha, México confirmó que va a competir, pero que le alcanzará para poco, y que su fortaleza estará en la localía.

LA REALIDAD FUTBOLÍSTICA

Sí, fue un equipo que por primera vez jugaba junto, con incorporaciones que parecen le van a ayudar y ausencias que, cuando regresen, mejorarán el desempeño, sin duda, pero sigue estando varios escalones por debajo de las grandes potencias, una de ellas Portugal.

Los abucheos de la afición y los “olés” a favor de los portugueses no los entiendo. Sí, el público tiene todo el derecho, pero eso no significa que tenga la razón.

EL ENOJO EN LAS GRADAS

Nadie en los medios tiene el derecho de decidir quién puede o no abuchear o externar su opinión, pero sí podemos criticarlo y debemos analizarlo.

El cero a cero significó para la mayoría de los aficionados cero en espectáculo también. La gente fue al estadio para ver goles y que su equipo ganara.

EXPECTATIVAS NO CUMPLIDAS

No le importan las tácticas, las formas o quién esté enfrente; sólo le importa su satisfacción personal, y eso, el sábado, no ocurrió.

Veo los abucheos como la respuesta a una acumulación de inconformidades por parte del aficionado, que no son recientes, sino de hace muchos, muchos años.

TODO SUMA AL HARTAZGO

Y este sábado, en específico, lo difícil y costoso de los boletos, la incomodidad del traslado, la llegada, los accesos, para algunos la nula visibilidad desde sus asientos, sumado a un partido poco espectacular, con pocas oportunidades y sólo un tiro a puerta de México —sí, uno—, provocaron enojo.

Esa molestia se dirigió tanto a los jugadores como al sistema del futbol mexicano, que está completamente divorciado del aficionado.

LÍMITES CLAROS

En lo que no estoy de acuerdo es en abuchear porque el jugador pertenece a un equipo rival. Ahí no. No en la Selección, donde todos juegan para el mismo lado.

Y, por supuesto, el grito homofóbico es deleznable. Es la principal respuesta que encuentra el aficionado común contra los directivos, bajo la creencia de que así los afecta.

SUSPENSO HASTA EL FINAL

También la afición reprobó el examen de este sábado.

¿Cuánto hubiera cambiado la crítica si la “Hormiga” hubiera metido ese cabezazo, después de una extraordinaria jugada colectiva?

LA ÚLTIMA PRUEBA

Fue un día muy difícil para el futbol mexicano en general, pero también fue la última y definitiva prueba antes del Mundial.

Espero que autoridades, directivos, cuerpo técnico, equipo y afición hayan aprendido. Todo eso lo sabremos hasta el 11 de junio.