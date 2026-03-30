Posible alineación de México ante Bélgica: el once que perfila Javier Aguirre para el partido amistoso (Cuartoscuro)

El partido de preparación para el Mundial 2026 entre la Selección Mexicana de Futbol y la Selección de Bélgica se llevará a cabo el martes 31 de marzo en el Estadio Soldier Field, en Estados Unidos.

Este 2026, la selección dirigida por Javier Aguirre ha tenido varios partidos amistosos para consolidar la propuesta del “Vasco” rumbo a la contienda mundialista.

Tras el empate ante Portugal de este sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte, se agotan los partidos de preparación para llegar al día cero, cuando se inaugure el Mundial FIFA en la Ciudad de México ante Sudáfrica el 11 de junio.

Te compartimos el once que podría perfilar Aguirre para el próximo partido amistoso en Estados Unidos.

Posible alineación de México ante Bélgica

El enfrentamiento ante la selección de Bélgica se perfila como un partido amistoso que podría permitirle al técnico mexicano definir la estructura del seleccionado nacional de cara al Mundial 2026.

De acuerdo con esto, la posible alineación de México vs Bélgica sería con Raúl Rangel en la portería; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa; Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas en el mediocampo; mientras que Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez conformarían el ataque.

Renovación del CAR: la nueva casa de la Selección Nacional de México rumbo al Mundial 2026

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la selección mexicana de futbol será la casa oficial de concentración de la Selección Nacional de México durante el Mundial 2026.

Este espacio, donde entrenan y se concentran todas las categorías del representativo nacional de futbol, incluyendo el seleccionado varonil adulto que representará a México en el Mundial 2026, se encuentra en un proceso de renovación.

De acuerdo con Abel Estrada, director de administración de la FMF, este “macro proyecto que involucra más de 20 mil metros cuadrados de construcción y remodelación conlleva que se cumpla un impacto urbano y un impacto ambiental; involucramos a jugadores, técnicos y directivos, en donde cada uno nos fue dando sus opiniones”, respecto a este complejo deportivo, que, señala, está pensado para beneficiar a todas las categorías del seleccionado nacional.

Por su parte, Raúl Jiménez, convocado nacional para el Mundial 2026, expresó sobre el recinto que albergará a la selección mexicana de futbol para este Mundial 2026, con sede en México, EUA y Canadá, que: “He estado en diferentes lugares, con grandes instalaciones en los equipos en los que he estado, y en este momento es también de lo mejor”, expresó el delantero del Fulham, calificándolo como uno de los mejores complejos que ha conocido en su carrera.