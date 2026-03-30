¿Qué pasó en el Estadio Akron? Activan alarmas y evacúan conferencia de RD Congo

Momentos de tensión se vivieron en el Estadio Akron luego de que se activaran alarmas durante una conferencia de prensa de la selección de la República Democrática del Congo, lo que obligó a evacuar la sala.

¿Qué ocurrió exactamente?

De acuerdo con reportes y material difundido en redes sociales:

Se activó una alarma dentro del estadio mientras se realizaba la conferencia

Personal de seguridad aplicó protocolos de evacuación

Periodistas y asistentes fueron retirados de la sala de prensa

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que se tratara de una amenaza real.

¿Fue una emergencia real?

La información disponible apunta a que:

Todo indica que se trató de un protocolo preventivo o una posible falsa alarma

No se reportaron personas lesionadas

La situación fue controlada rápidamente

Este tipo de acciones forman parte de los operativos reforzados por el contexto de eventos internacionales rumbo al Mundial 2026.

Un estadio bajo máxima seguridad

El incidente ocurre en medio de un fuerte despliegue de seguridad en Guadalajara, donde se han reforzado medidas ante la presencia de selecciones internacionales y eventos de alto perfil.